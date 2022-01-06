Финансовый гороскоп на 2022

Деньги и работа — это те сферы жизни, в которых нам хочет быть успешными всегда. 2022 год принесет много приятных и не очень приятных сюрпризов, но в основном будет довольно денежным.

Чтобы повысить доходы, прислушайтесь к советам астрологов.

Овен

Овнам в 2022 году не стоит отказываться от смены обстановки и путешествий, ведь они очень благотворно влияют на энергетику человека. Овны в дороге и в новых местах будут излучать уверенность, поэтому смогут стать успешнее. Их ожидает очень важное время, в которое придется принимать решения, совершать дорогостоящие покупки. Год Тигра будет временем, когда спасательным кругом для Овнов могут стать их близкие и друзья. Отказываться от поддержки, особенно в трудные периоды, точно не стоит. Также этот год прекрасно подходит для поисков новой работы.

Телец

Дело в том, что звезды и планеты будут в большинстве случаев давать им силы и энергию, но порой будет не доставать капельки удачи в трудных ситуациях. Не исключено, что в самом начале года Тельцов попробуют обвести вокруг пальца. Обман — это то, чего стоит опасаться больше всего. Также астрологи советуют и самим Тельцам не идти на хитрости ради наживы. Такой подход спровоцирует появление черной полосы.

Близнецы

Близнецам будет необходима финансовая осторожность. Не стоит брать деньги в долг, оформлять кредиты. Если что-то не получается, это будет сигналом к тому, то нужно усерднее трудиться и получать новые знания. В 2022 году ожидается немало периодов, в которые люди данного Знака могут терять свою уверенность. Также в этом году вернутся старые неурядицы. Близнецысмогут избавиться от них и добьются своего. Планеты поддержат их в этом.

12 фото заброшенных мест, в которых теперь хозяйничает природа





Рак

Если в 2022 году они будут следовать этим законам, то их жизнь изменится в лучшую сторону. Финансовая сфера расцветет, заиграет новыми красками. Это спровоцирует поток побед в других сферах. Все будет зависеть от успехов Раков в работе и бизнесе. Яркие и позитивные эмоции этого года останутся в памяти надолго. Также в 2022 году важна любовь к своей работе. Без этого разбогатеть будет сложнее.

Лев

У Львов начинается время, когда им стоит держать свое жилище в полном порядке. Особенно это касается тех людей, которые работают дома. С большой осторожностью стоит вести финансовые дела с заносчивыми людьми. Успехи на денежном фронте в год Тигра полностью зависят от того, насколько Львы мотивированы. Движение вперед, конечно, важно, но будут и такие моменты, в которые Львам потребуется осторожность.

Дева

Девам в начале 2022 года нужно будет как можно скорее определиться с целями, возможностями и планами на все двенадцать месяцев. Не исключено, что планеты и звезды поспособствуют радикальной смене курса. Финансовая сфера будет процветать вне зависимости от того, как решат действовать Девы и что им подскажет их сердце. Главное сейчас — не бояться менять приоритеты, но делать это максимально осознанно. Резкая смена курса будет полезной для тех, кто в творческом кризисе.

Весы

Весам в 2022 году не обойтись без финансовых талисманов. Дело в том, что планеты и звезды могут быть крайне нестабильными. Это будет неминуемо отражаться на настроении Весов и на их продуктивности. Звезды благоволят странникам, особенно в начале и в середине года, летом. Ускорить приток финансов Весам поможет умение работать в команде. Речь идет не о том, что за этих людей все сделают окружающие, а о правильном взаимодействии и взаимовыручке. Весы-одиночки в 2022 году могут испытывать трудности с деньгами, поэтому лучше работать вместе с кем-то.

Скорпион

У Скорпионов в конце весны и летом возможны неприятные и резкие скачки настроения. Астрологи считают, что в 2022 году Скорпионам необходимо как можно проще относиться к проблемам, в том числе в финансовой сфере. Также не стоит чинить себе препятствия, давая безответственным людям деньги в долг. Скорпионов ожидают приятные внеплановые изменения в начале года. Это может быть повышение либо предложение о новой работе. Нужно рассматривать все возможные варианты.

Звездные красавицы, у которых парни моложе их самих

Стрелец

Стрельцам в начале года может показаться, что они стоят на месте и не развиваются, упуская свое время и удачу. Если это окажется правдой, нужно будет как можно быстрее прийти в себя и начать действовать. Энергетика начала года плохо подходит для отдыха и безделья. Стрельцы могут вносить внеплановые изменения в рабочий процесс. Возможно, это поможет им преуспеть в делах. Ночные светила с февраля начнут помогать этим людям получать удовольствие от мелких радостей. Их ждут финансовые прорывы и большие успехи.

Козерог

На финансовую сферу и материальное благополучие влияет не только то, как мы работаем, но и наши слова. Козерогам астрологи советуют как можно больше времени уделять позитивному мышлению и произносить правильные фразы: «у меня все получится», «я верю в себя» и так далее. В начале года и осенью Козерогам стоит опасаться спонтанных решений, а также не отклоняться от стандартного распорядка дня, не менять приоритеты и планы в последнюю секунду. Риски и авантюры ни к чему, ведь они могут поспособствовать финансовому краху.

Водолей

Звезды и планеты помогут Водолеям исполнить свои самые заветные желания, в том числе и финансовые. Если этим людям хотелось что-то купить, они это сделают. Если они желают получить новую работу или подняться в должности, это тоже произойдет. Одного лишь самоотверженного труда не хватит. Важно визуализировать свои желания. Также астрологи советуют этим людям не забывать про финансовую расчетливость. Чем меньше в их жизни будет спонтанности, тем лучше.

Рыбы

Рыбы в 2022 году станут удачливее в финансовой сфере. Психологический аспект успеха крайне важен. Этим людям необходимо будет отказаться от мыслей, которые убивают финансовую удачу. Всем, кто будет работать бок о бок с людьми, стоит научиться прощать обиды. В большом коллективе важно как можно проще относиться к прошлому. Также астрологи рекомендуют Рыбам избегать многозадачности. Лучше браться за одно дело в каждый промежуток времени. В противном случае может наступить финансовая черная полоса.