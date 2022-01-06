Буксирование автомобиля с АКП — как это делать правильно

Существует несколько способов, как правильно буксировать машину с автоматической коробкой передач.

Об этом сообщает сайт «Судебно-юридическая газета».

По словам специалистов, на одних авто селектор АКПП ( основной элемент управления работой, который представляет собой рычаг с набором дополнительных элементов управления (кнопок) можно переключить, просто нажав на педаль тормоза. Однако для других есть специальная кнопка.

Отметим, что буксировать машину можно и без запуска двигателя. Немного ранее было правило «50 на 50» (буксировка со скоростью до 50 км/ч и на расстояние до 50 км), то на сегодняшний день, она составляет «15 на 15» (медленная и осторожная буксировка до ближайшего сервиса).

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