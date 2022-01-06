Джамала «отрастила» длиннющие косы и стала похожей на принцессу Жасмин: достают аж до каблуков

Известная украинская певица Джамала предстала перед украинцами в новом образе. Длинные косы и нежно-голубой костюм. Этим постом она решила рассказать поклонникам о концерте, который состоится уже 8 марта.
Новая публикация появилась на её странице в социальной сети Instagram, активным пользователем которой она является. Регулярно девушка радует поклонников снимками невероятной красоты. Вот так произошло и в этот раз.
На кадре девушка с длинными косами, практически в свой рост, в светлом голубом костюме, а также в качестве обуви она выбрала серебристые туфли.
Публикацию она сделала не простую, а с анонсом своего концерта, который состоится 8 марта в Киеве, подарок для женщин.
«Вы думаете, почему это вдруг стало тепло в Киеве? Это потому, что 8 марта уже ближе, чем кажется 😂 И мы с вами увидимся на моем сольном концерте в @beletagemusichall. Уху!!!!!! Будет круто. Я обещаю! Готовлю настоящее музыкальное шоу с сюрпризами для вас. Ссылки на билеты добавляю в сторис ❤️» — написала Джамала под постом.
К слову, певица напомнила, что билеты можно приобрести на деньги за вакцинацию, и она сама собирается потратить их на какие-то билеты. При этом, не все её друзья одобряют такое новшество от государство, но, сколько людей, столько и мнений.
В комментариях пользователи начали писать, что они об этом думают:
«Вы — любовь😍❤️ Лучшая новость❤️»;
«Будет невероятно!💙💙💙 Очень жду»;
«Фотка🔥🔥🔥»;
«Ждуууу 👏🏻👏🏻👏🏻»;
«Красотка 💙💙💙💙💙💙💙»;
«Принцесса Жасмин😍😍😍❤️»;
«Дуже люблю вас, шикарна😍🔥❤️»;
«🔥👏👏👏👏😍😍😍😍».