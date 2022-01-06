Джамала «отрастила» длиннющие косы и стала похожей на принцессу Жасмин: достают аж до каблуков

Известная украинская певица Джамала предстала перед украинцами в новом образе. Длинные косы и нежно-голубой костюм. Этим постом она решила рассказать поклонникам о концерте, который состоится уже 8 марта.

Новая публикация появилась на её странице в социальной сети Instagram, активным пользователем которой она является. Регулярно девушка радует поклонников снимками невероятной красоты. Вот так произошло и в этот раз.

На кадре девушка с длинными косами, практически в свой рост, в светлом голубом костюме, а также в качестве обуви она выбрала серебристые туфли.

Публикацию она сделала не простую, а с анонсом своего концерта, который состоится 8 марта в Киеве, подарок для женщин.