Знаменитые дизайнеры и стилисты России в молодые годы и сейчас (ФОТО)

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Мода меняется и проходит, а со временем модные течения возвращаются и вновь становятся популярными. А вот стиль — это понятие вечное и неизменное. Об этом хорошо знают знаменитые дизайнеры и стилисты России, которые уже много лет стоят на передовой модного фронта в стране. Они покорили не только отечественные, но и зарубежные красные ковровые дорожки, а сами они уже долгие годы меняют наше понимание стиля. Давайте посмотрим, как они выглядели раньше.


1.

Вячеслав Зайцев, 83 годаЗнаменитые дизайнеры и стилисты России в молодые годы и сейчас

2.

Денис Симачев, 47 летЗнаменитые дизайнеры и стилисты России в молодые годы и сейчас

3.

Валентин Юдашкин, 58 летЗнаменитые дизайнеры и стилисты России в молодые годы и сейчас

4.

Александр Рогов, 40 летЗнаменитые дизайнеры и стилисты России в молодые годы и сейчас

5.

Маша Цигаль, 42 годаЗнаменитые дизайнеры и стилисты России в молодые годы и сейчас

6.

Игорь Чапурин, 53 годаЗнаменитые дизайнеры и стилисты России в молодые годы и сейчас

7.

Владислав Лисовец, 49 летЗнаменитые дизайнеры и стилисты России в молодые годы и сейчас

8.

Алена Ахмадуллина, 43 годаЗнаменитые дизайнеры и стилисты России в молодые годы и сейчас

9.

Александр Васильев, 63 годаЗнаменитые дизайнеры и стилисты России в молодые годы и сейчас

10.

Ульяна Сергеенко, 40 летЗнаменитые дизайнеры и стилисты России в молодые годы и сейчас

11.

Александр Арутюнов, 40 летЗнаменитые дизайнеры и стилисты России в молодые годы и сейчас

12.

Андрей Бартенев, 56 летЗнаменитые дизайнеры и стилисты России в молодые годы и сейчас

13.

Белла Потемкина, 38 летЗнаменитые дизайнеры и стилисты России в молодые годы и сейчас

14.

Гоша Карцев, 35 летЗнаменитые дизайнеры и стилисты России в молодые годы и сейчас

15.

Данила Поляков, 38 летЗнаменитые дизайнеры и стилисты России в молодые годы и сейчас

16.

Эвелина Хромченко, 50 летЗнаменитые дизайнеры и стилисты России в молодые годы и сейчас

17.

Сергей Зверев, 58 летЗнаменитые дизайнеры и стилисты России в молодые годы и сейчас

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