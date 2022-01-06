Знаменитые дизайнеры и стилисты России в молодые годы и сейчас (ФОТО)

Мода меняется и проходит, а со временем модные течения возвращаются и вновь становятся популярными. А вот стиль — это понятие вечное и неизменное. Об этом хорошо знают знаменитые дизайнеры и стилисты России, которые уже много лет стоят на передовой модного фронта в стране. Они покорили не только отечественные, но и зарубежные красные ковровые дорожки, а сами они уже долгие годы меняют наше понимание стиля. Давайте посмотрим, как они выглядели раньше.





1.

Вячеслав Зайцев, 83 года

2.

Денис Симачев, 47 лет

3.

Валентин Юдашкин, 58 лет

4.

Александр Рогов, 40 лет

5.

Маша Цигаль, 42 года

6.

Игорь Чапурин, 53 года

7.

Владислав Лисовец, 49 лет

8.

Алена Ахмадуллина, 43 года

9.

Александр Васильев, 63 года

10.

Ульяна Сергеенко, 40 лет

11.

Александр Арутюнов, 40 лет

12.

Андрей Бартенев, 56 лет

13.

Белла Потемкина, 38 лет

14.

Гоша Карцев, 35 лет

15.

Данила Поляков, 38 лет

16.

Эвелина Хромченко, 50 лет

17.

Сергей Зверев, 58 лет

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