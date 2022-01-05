Протесты в Казахстане — Токтар Аубакиров призвал ОДКБ ввести войска

Первый космонавт независимой Республики Казахстан Токтар Аубакиров призвал ввести в страну войска Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Видео опубликовано в Telegram-канале Басе.

По его словам, силовые структуры Казахстана не в состоянии справиться с протестующими, поэтому в страну надо вводить войска ОДКБ. В эту организацию входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Космонавт считает, что только так можно «остановить кровопролитие» в Казахстане.

«Как это так, чтобы я убивал своего родного брата? Я не могу. Так давайте прибегнем к помощи тех, с кем мы заключили договор, т.е, с ОДКБ», — заявил Аубакиров в эфире казахстанского телеканала «Хабар»

Токтар Аубакиров является заслуженным летчиком-испытателем СССР, а также генерал-майором ВВС Казахстана. Свой космический полет он совершил в период со 2 по 10 октября 1991 года — это были последние месяцы существования СССР.

Он был награжден орденом Октябрьской революции, также он одновременно имеет звания Героя Советского Союза и Народного героя Казахстана.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, обращались ли власти Казахстана к Москве с просьбой ввести в страну российские войска.