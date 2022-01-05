Для чего же футбольное поле полосатое (ФОТО)

Когда мы смотрим матчи высокого уровня, газон там всегда полосатый. Одни полосы темнее, другие светлее. Как добиваются такого эффекта и зачем он нужен?

1.

Трава на футбольном газоне не совсем обычная. Ученые занимаются селекцией и подбирают виды травы в зависимости от климатической зоны и частоты использования футбольного поля.





Следить за травой – задача непростая и ответственная. На каждом стадионе есть команда так называемых гринкиперов, которые следят за качеством газона и соответствием стандартов.

После матчей газон быстро вытаптывается. На натуральной траве можно играть не чаще двух раз в неделю. Сейчас чаще используются смешанные газоны, состоящие из натурального и искусственного покрытий.

Однако, футбольное поле выглядит для нас полосатым не из-за сортов травы или краски.

2.

Однотонные поля стали для нас уже непривычными.

Согласно официальным правилам игры в футбол, максимальная высота газона – 3,5 сантиметра. Поэтому траву приходится часто подстригать. Подстригают газон большими газонокосилками.

Газонокосильщики движутся в разные стороны, когда стригут газон. И газонокосилка приглаживает траву вдоль движения. Получается, что травинки на полосах направлены в разные стороны.

Соответственно, когда зритель смотрит на кончики травинок, те отбрасывают тень и полоса кажется темно-зеленой. А на другой полосе – зритель смотрит на стебель, и полоса, соответственно, выглядит светлой.

Если пересесть на противоположную трибуну, то полосы окрасятся в противоположный цвет!

3.

«Полосатость» поля имеет не только эстетическое, но и вполне практическое значение. Футбольным судьям, особенно боковым, так проще оценить офсайд и другие нарушения. А футбольные комментаторы могут легко оценить расстояние, с которого был нанесен удар по воротам.

Поэтому число и форма полос регламентируется. По стандартам УЕФА, на футбольном поле должно быть 18 полос. Причем все из них – поперечные. Продольные полосы запрещены.

Кстати, самое ожидаемое спортивное событие в этом году для фанатов футбола это конечно Чемпионат мира по футболу 2022. Смотрите по ссылке актуальные новости и события про Чемпіонат світу з футболу 2022 — предстоящие матчи летом и как на них попасть.

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