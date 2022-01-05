Гороскоп на сегодня 5 января — прогноз Павла Глобы для всех знаков Зодиака

Известный советский и российский астролог Павел Глоба, который давал совет Близнецам отдохнуть, сделал прогноз на 6 января, четверг.

Об этом сообщает сайт Слова и фразы.

Овен

В этот день звезды на вашей стороне, однако лучше не тратить деньги. Намного выгоднее потом купить действительно нужную вещь или гаджет.

Телец

Астрологи советуют уделить время спорту, физическая активность улучшит настроение и качество сна.

Близнецы

Сегодня ваш день, все то и дело будут говорить о вас и ваших успехах. После обеда лучше заняться спортом, ваша спина требует этого.

Рак

Представители этого знака Зодиака отлично проведут день. Вы встретитесь со своими старыми друзьями, вечер будет полон ностальгии.

Лев

Сегодня нужно закрыть все свои бытовые вопросы, в документах должен быть полный порядок.

Дева

Вас сегодня ждет хороший день, отличное настроение будет длиться до конца дня.

Весы

Можете испытать этот день, попробуйте что-то новое и интересное. Отправляйтесь в новые места, вы останетесь довольны.

Скорпион

Астрологи советуют в этот день избегать ненужных трат. Также не стоит перед Сочельником занимать деньги или давать их в долг.

Стрелец

Стрельцы рано утром узнают положительную новость, которая окажет благоприятное действие на вашу жизнь. Вечером ждите приход гостей.

Козерог

У Козерогов могут возникнуть некоторые трудности в общении с близким вам человеком. Не расстраивайтесь, совсем скоро ситуация наладится.

Водолей

Амурные проблемы не смогут дать вам спокойного дня. Совет от астрологов: будьте мудрыми, благоразумными и следите за тем, что говорите.

Рыбы

Не планируйте ничего на вечер, в этот день благоприятными будут семейные встречи.

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