Угроза вторжения в Украину — в Берлине объяснили, почему они против поставок оружия Киеву

У Берлина есть собственная позиция касательно того, предоставлять ли Украине летальные типы вооружений. И эта позиция отличается от американской.

Об этом заявила на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном глава МИД Германии Анналена Бербок.

«У нас есть своя, отличающаяся позиция по поводу поставок оружия на Украину«, — сказала Бербок.

В то же время она добавила, что ситуацию вокруг возможного полномасштабного военного конфликта между Российской Федерацией и Украиной необходимо решить дипломатическим путем. По словам Бербок, «эту позицию нужно донести до России».

При этом она предупредила Москву о том, что нападение на Украину будет иметь очень серьезные последствия.

Ранее мы также сообщали о том, что Эстония готова передать Украине тяжелое оружие.