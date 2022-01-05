Названа простая рыба от тромбов и гипертонии

Эта рыба известна своей ценностью для здоровья. Она богата широким спектром целебных веществ. Ученые провели большое количество работ, чтобы определить, чем полезен лосось.

Защищает от тромбов

Лосось содержит в своем составе большое количество жирных кислот омега-3. Рандомизированное контролируемое исследование специалистов Центральной больницы Цанчжоу продемонстрировало, что ежедневный прием омега-3 жирных кислот снижает вероятность тромбоэмболии легочной артерии, а также симптоматического тромбоза глубоких вен после операции у пожилых пациентов с переломами проксимального отдела бедренной кости.

Снижает давление

Включение в рацион лосося может также снизить давление у людей с избыточной массой тела. К соответствующим выводам пришли ученые из Университетской больницы Ландспитали и факультета пищевых наук и питания Исландского университета. Они проанализировали влияние жирной рыбы на диастолическое артериальное давление у молодых европейцев с ожирением при ограничении энергии.

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