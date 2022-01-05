Эксперты назвали самые безопасные автомобили 2021 года (видео)

По результатам краш-тестов Euro NCAP более 20 автомобилей в 2021 году заслужили пятизвездочный рейтинг безопасности. Из них эксперты выбрали самые лучшие модели в каждом классе.

Флагманскому электрическому седану Mercedes-Benz EQS удалось стать победителем сразу в двух категориях: представительский и полностью электрический. В обоих случаях он опередил своих пятизвездочных соперников;

Porsche Taycan;

Audi e-tron GT;

Tesla Model S;

Polestar 2

В категории «компактный кроссовер» победил Nissan Qashqai, который смог обогнать электрический Volkswagen ID4.

Категорию «крупный кроссовер» забрал Skoda Enyaq iV, которому удалось произвести на экспертов лучшее впечатление, чем серебряный призер – BMW iX.

Новое поколение Skoda Fabia получило чешскому производителю еще одну позицию в списке лучших моделей в категории «компактный семейный автомобиль».

Toyota Yaris Cross был объявлен самым безопасным «компактным MPV», обойдя Volkswagen Caddy.