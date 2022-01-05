Эксперты назвали самые безопасные автомобили 2021 года (видео)

Mercedes EQS назвали самым безопасным электромобилем 2021 года
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По результатам краш-тестов Euro NCAP более 20 автомобилей в 2021 году заслужили пятизвездочный рейтинг безопасности. Из них эксперты выбрали самые лучшие модели в каждом классе.
Флагманскому электрическому седану Mercedes-Benz EQS удалось стать победителем сразу в двух категориях: представительский и полностью электрический. В обоих случаях он опередил своих пятизвездочных соперников;
- Porsche Taycan;
- Audi e-tron GT;
- Tesla Model S;
- Polestar 2
В категории «компактный кроссовер» победил Nissan Qashqai, который смог обогнать электрический Volkswagen ID4.
Категорию «крупный кроссовер» забрал Skoda Enyaq iV, которому удалось произвести на экспертов лучшее впечатление, чем серебряный призер – BMW iX.
Новое поколение Skoda Fabia получило чешскому производителю еще одну позицию в списке лучших моделей в категории «компактный семейный автомобиль».
Toyota Yaris Cross был объявлен самым безопасным «компактным MPV», обойдя Volkswagen Caddy.