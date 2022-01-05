Эксперты назвали самые безопасные автомобили 2021 года (видео)

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Mercedes EQS назвали самым безопасным электромобилем 2021 года - Эксперты назвали самые безопасные автомобили 2021 года (видео)

Mercedes EQS назвали самым безопасным электромобилем 2021 года

Фото из открытых источников

По результатам краш-тестов Euro NCAP более 20 автомобилей в 2021 году заслужили пятизвездочный рейтинг безопасности. Из них эксперты выбрали самые лучшие модели в каждом классе.

Флагманскому электрическому седану Mercedes-Benz EQS удалось стать победителем сразу в двух категориях: представительский и полностью электрический. В обоих случаях он опередил своих пятизвездочных соперников;

  • Porsche Taycan;
  • Audi e-tron GT;
  • Tesla Model S;
  • Polestar 2

В категории «компактный кроссовер» победил Nissan Qashqai, который смог обогнать электрический Volkswagen ID4.

Категорию «крупный кроссовер» забрал Skoda Enyaq iV, которому удалось произвести на экспертов лучшее впечатление, чем серебряный призер – BMW iX.

Новое поколение Skoda Fabia получило чешскому производителю еще одну позицию в списке лучших моделей в категории «компактный семейный автомобиль».

Toyota Yaris Cross был объявлен самым безопасным «компактным MPV», обойдя Volkswagen Caddy.