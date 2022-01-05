ОДКБ отправит в Казахстан миротворцев

Миротворческие силы отправят «на ограниченный период времени для стабилизации обстановки в стране».

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан Коллективные миротворческие силы в связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом в четверг, 6 января, премьер-министр Армении, председатель совета Никол Пашинян сообщил в своем Facebook.





«В соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республики Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», — сообщил Пашинян, который является председателем Совета коллективной безопасности.

По его словам, такое решение принято в связи с обращением президента Казахстана Токаева и «ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне».

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января местные жители вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.

В среду беспорядки продолжилисьс новой силой. В ряде городов, включая Алма-Ату, протестующие пошли на захват зданий администраций. Кроме того, демонстранты штурмовали здания телеканалов и захватилирезиденциюпрезидента Казахстана в Алма-Ате.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к главам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).