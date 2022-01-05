Протесты в Казахстане могут подавить силами ОДКБ — новости Казахстана

Союзники Российской Федерации решили ввести миротворческий военный контингент на территорию Казахстана с целью «стабилизации и нормализации обстановки в этой стране».

Об этом сообщил Telegram-канал WarJournal.

Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил: «В связи с обращением Президента Республики Казахстан К.-Ж. К. Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответсвии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране«.

Напомним, что массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.