Если режим в Казахстане не устоит, РФ может начать «возвращение южной Сибири в родную гавань». А Украина вздохнет свободно – профессор Соловей

«Как события в Казахстане могут повлиять на российскую политику. О планах транзита теперь, вероятно, придется забыть. Умирать надо в Кремле (а больничная койка уже скоро). Внутренняя политика: «смутьянов» нагибать еще сильнее, а народишку подбрасывать с барского стола», – написал Соловей.

Источник: gordonua.com





При этом он подчеркнул, что основным внешнеполитическим направлением для Кремля остается Украина.

«Если режим в Казахстане устоит, за Украину возьмутся с особым цинизмом. Если режим в Казахстане не устоит, тогда на повестку дня может встать «возвращение южной Сибири в родную гавань» (план лежит на столе). А Украина вздохнет свободно», – отметил Соловей.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3065466250390407&id=100007811864378

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах – Уральске, Атырау, Актобе, Алматы и Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. В результате пострадали около сотни правоохранителей, 200 человек задержали. На фоне протестов в стране начались проблемы с доступом к некоторым новостным порталам и соцсетям.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

В этот же день в Алматы протестующие ворвались в мэрию города, после чего там начался пожар.

Президент Казахстана подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы, а также в Нур-Султане.