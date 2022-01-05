КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону моря

Северная Корея выпустила неизвестный снаряд в сторону восточных вод. Министерство обороны Японии заявило, что Северная Корея выпустила, предположительно, ракету, пишет AP.

Других подробностей в японском министерстве не разглашают.

Запуск состоялся после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на собрании правящей партии на прошлой неделе пообещал дальнейшее усиление военного потенциала.

Как отмечается, это первый подобный запуск с тех пор как Северная Корея опробовала серию новых видов оружия, в частности баллистические ракеты, с сентября по ноябрь 2021 года.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности возобновить горячую линию связи с Южной Кореей.

Ранее, Северная Корея произвела запуск не менее одной ракеты в сторону Японского моря.

Однако, КНДР провела успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности.

Также, в северокорейском Пхеньяне состоялся ночной военный парад по случаю 73-й годовщины основания государства.

К слову, недавно в столице Северной Кореи Пхеньяне прошел первый в истории семинар для командования и политических комиссаров Корейской народной армии (КНА), в ходе которого лидер КНДР Ким Чен Ын призвал армейцев приложить максимальные усилия для повышения боеспособности всех подразделений.