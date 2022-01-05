Протесты Казахстан — последние новости, фото, видео того, что происходит в Казахстане

На этой неделе в Казахстане вспыхнули массовые протесты — 6 января они продолжились. В настоящее время в крупных городах введен режим ЧС, в том числе в столице.

Протесты начались 2 января в 110-тысячном городе Жанаозен на западе Казахстана. Там на центральную площадь вышли вначале сотни, а затем и тысячи местных жителей. Их возмутило «новогоднее» подорожание сжиженного газа, который здесь массово используют как автомобильное топливо: с 50−70 тенге в минувшем году до 120 тенге за литр с 1 января.

Уже к 4 января аналогичные демонстрации охватили и другие города Казахстана: Алматы, Уральск, Актобе, Тараз, Шымкент, Кокшетау, первые акции солидарности попытались провести и в столице страны Нур-Султане.

5 января власти разрешили силовикам активно применять огнестрельное оружие, из-за чего погибли десятки протестующих.

«Апостроф» ведет онлайн-трансляцию — читайте главные и актуальные новости.

6 января

00:10 После объявления режима чрезвычайного положения во всем Казахстане вводятся следующие ограничения:

ночной комендантский час — с 23.00 до 7.00;

создаются комендатуры во главе с начальниками полиции;

запрет всех массовых мероприятий;

ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств;

въезд и выезд в каждый регион ограничен;

проверки документов, личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств;

запрет на продажу оружия и боеприпасов, особый режим оборота лекарств и алкоголя;

у жителей на период чрезвычайного положения временно изымут оружие и боеприпасы.

00:05 Несмотря на жесткие ограничения, толпа с флагом Казахстана двинулась на штурм департамента полиции Алматы.

5 января

23:50 Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки в республике.

23:36 Уже десятки человек стали жертвами уличных боев между казахстанскими силовиками и протестующими. В сети распространяется видео из морга, где в головах многих убитых видны входные отверстия от пуль. Имеются и огнестрельные ранения в грудную клетку. Судя по всему, они были застрелены снайперами силовиков.

Внимание, видео 21+, не рекомендовано к просмотру несовершеннолетним, женщинам и особо впечатлительным лицам:

23:03 На улицах самого крупного города страны – 2-миллионного Алматы развернулись самые настоящие бои с применением стрелкового оружия и свето-шумовых гранат.

21:51 Заммэра Алматы Ержан Бабакумаров сообщил, что в городе началась спецоперация. Аэропорт освобожден и переводится в штатный режим работы.

В аэропорту мародеры разграбили магазины duty free.

Разграблены также были магазины по продаже мобильной техники:

21:33 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью. Он назвал протестующих «международными террористическими бандами», которые якобы прошли серьезную подготовку за рубежом.

«Добычей» протестующих также стало оружие и боеприпасы силовиков:

20:30 Первый космонавт независимой Республики Казахстан Токтар Аубакиров призвал ввести в страну войска Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он считает, что только так можно «остановить кровопролитие» в стране.

19:40 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, обращались ли власти Казахстана к Москве с просьбой ввести в страну российские войска.

19:10 В Алматы протестующие захватили здание Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. По всей стране был введен режим чрезвычайного положения.

18:35 Из-за массовых протестов в Казахстане задерживается прилет авиалайнера из Алматы в «Борисполь». Рейс PS 9101 (МАУ) с прибытием в 20:40 в среду, 5 января, ожидается в четверг в 11:45 по киевскому времени. Соответственно, обратный рейс PS 9102 переносится с 21:40 на 12:25. С казахстанской стороны рейсы выполняет авиакомпания Air Astana — KC 201/KC 202.

18:30 Появились первые видеокадры расстрела людей во время акций протестов.

18:12 Сайт «Апостроф» создал карту протестов в Казахстане и выделил места наиболее ожесточенных столкновений.

19:10 МИД Украины дал инструкции согражданам, как нужно себе вести в Казахстане, и призвал к повышенной бдительности и осторожности.

19:09 Кувейтский лоукостер Jazeera Airways сообщил, что временно приостанавливает рейсы в аэропорт Алматы.

18:07 ЕС призвал все стороны в Казахстане избегать эскалации и насилия.

18:05 Протестующие подожгли здание филиала национального государственного телеканала «Казахстан» в Алматы.

18:03 США закрыли для посетителей своё генконсульство в Алма-Ате, перевели сотрудников на удалённую работу, все услуги по оформлению виз и консульской поддержке американцев отложены, в том числе в посольстве в Нур-Султане.

18:00 Главред радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что Назарбаев готов покинуть Казахстан «для лечения».

17:30 Силовики применили оружие против протестующих — среди последних есть жертвы. Сообщается, что это произошло в городе Атырау.

Кроме того, стало известно, что в столицу вошла военная техника — появилось видео с БТРами.

17:00 Украинский эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Илья Куса назвал многолетнюю проблему Казахстана, которая стала причиной массовых протестов в стране.

16:50 Аэропорт Алматы захвачен протестующими, идёт эвакуация сотрудников, сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев.

16:05 В 150-тысячном Талдыкоргане (ранее — Талды-Кургане), админцентре Алматинской области Казахстана протестующие сносят памятник бывшему президенту Нурстану Назарбаеву, 30-лет правившему страной.

15:30 Весь состав полицейского участка в Атырау перешёл на сторону протестующих.

15:23 Атмосфера в Алматы:

15:15 Текст заявления Токаева:

«Как президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана.

Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана.

Но эти меры пока не достаточны. Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков.

Поэтому как глава государства и с сегодняшнего дня председателя Совета Безопасности намерен действовать максимально жёстко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей. Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит.

Чтобы ни было я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту чёрную полосу в истории Казахстана. Выйдем из неё сильными.

В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ«.

15:11 — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вступает в должность главы Совета безопасности страны вместо Назарбаева.

Он заявил, что действовать будет жестко в отношении правонарушителей в ходе протестов и не покинет страну.

По словам президента, среди сотрудников сил безопасности есть убитые.

14:55 Президент Казахстана Токаев в ближайшее время выступит с обращением к народу по республиканским телеканалам.

14:50 Один из протестующих рассказал, почему люди вышли на улицы.

13:56 В Нур-Султане власти ввели режим чрезвычайного положения.

13:23 Столкновения продолжились — в здании акимата (городской администрации) начался пожар.

10:07 В Алматы продолжились столкновения между митингующими и полицией. В ходе стычек полицейские применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

07:24 Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства, возложив на него вину за «допущение протестной ситуации».

4 января

21:58 Силовики применили слезоточивый газ против митингующих в центре Алматы. На площади Республики и на подходах к ней собралось несколько тысяч активистов.

19:52 После трех дней газовых протестов на западе Казахстана – в городах Мангистау, Жанаозене и Актау, акции оппозиции распространились на другие регионы страны, охватив и города республиканского значения, а также несколько региональных центров.