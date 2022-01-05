Чем пахнет на разных планетах Солнечной системы (ФОТО)

Вы когда-нибудь задумывались, чем пахнет на разных планетах Солнечной системы? Конечно, понюхать все равно не получится — ведь на них не обойтись без надежного скафандра и запаса кислорода. Но примерно оценить можно.

1.

Так может выглядеть Нептун со своего самого крупного спутника — Протея. Рисунок художника Джо Бергера.





Состав планет мы можем изучить с помощью методов спектрального анализа. Ведь каждое вещество оставляет в излучении свой след. Поэтому можем представить, какой запах царит в атмосферах каждой из планет.

На Венере с ее переизбытком сероводорода стоит ожидать резкого запаха тухлых яиц. На Марсе, как ни странно, тоже, хотя запах будет очень слабым, из-за разреженной атмосферы. Дышать там нельзя, но если бы человек вдруг и смог – вряд ли он бы почувствовал этот запах.

2.

Черные дюны на Марсе.

С Юпитером ситуация сложнее. Юпитер состоит из нескольких слоев с немного разными запахами. Во внешних слоях много аммиака, поэтому они пахнут наподобие средства для мытья окон. Внутренние слои пахнут горьким миндалем из-за содержания в них цианида водорода.

Сатурн, Уран и Нептун подобны Юпитеру. Здесь преимущественно аммиак.

Меркурий атмосферы не имеет – из-за близости к Солнцу оттуда солнечным ветром снесло все молекулы.

А вот с Луной интереснее. Это единственная планета, которую удалось…понюхать. Астронавт Аполлона-17 Юджин Сернан вспоминает, что ему удалось понюхать лунную пыль, образцы которой они занесли внутрь космического корабля. И лунная пыль, по его словам, пахнет…. отработанным порохом. Как-будто сразу после выстрела!

3.

Как ни странно, состав лунной пыли абсолютно не похож на порох: в основном это диоксид кремния. Здесь есть железо, кальций и магний. Современный бездымный порох на основе нитрата целлюлозы ничего общего с составом лунной пыли не имеет.

Как вспоминают астронавты, лунная пыль была невероятно липкой, прилипала к ботинкам, перчаткам и другим открытым поверхностям.

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