Назван напиток, омолаживающий кожу и выводящий «плохой» холестерин

Фенолы и процианидины, которые содержатся в натуральном тертом какао-порошке, благоприятно сказываются на коже, способствуя ее омоложению и защите.

Как объяснила специалист, это происходит происходит потому, что вышеуказанные вещества связывают молекулы коллагена и тем самым обеспечивают упругость кожи. Кроме того, содержащийся в какао-порошке меланин оберегает кожу от воздействия солнечных лучей, тогда как никотиновая кислота благоприятно сказывается на состоянии волос.

Кроме того, состав натурального какао-порошка богат витаминами и минералами. Они выводят из организма плохой холестерин и очищают печень, способствуют делению клеток и росту тканей, положительно сказываются на половых гормонах, обеспечивают плотность костной ткани и нормализуют работу мышц.

Кроме того, продукт содержит антиоксиданты, которые предупреждают появление онкологических заболеваний, и ускоряют заживление ран. Особенно полезно какао людям с анемией, беременным женщинам и детям в период активного роста.

Микитюк особо отметила, что подразумевает только натуральный напиток, так как растворимый «содержит химию и красители», а пользы в нем только на 1/5. Также она предупредила, при добавлении молока и сахара какао становится калорийным напитком, поэтому потреблять такой напиток лучше утром.

Ранее специалист назвала изюм, курагу, финики и чернослив самыми полезными сухофруктами.

В них содержится больше клетчатки, витаминов и минералов, чем в свежих фруктах, что позволяет удовлетворить значительную часть необходимой суточной нормы полезных веществ.

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