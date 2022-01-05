Бои в Алматы ночью 5 января — смотреть видео — новости Казахстана

Казахстанские силовики проводят антитеррористическую спецоперацию в Алматы. На улицах самого крупного города страны – 2-миллионного мегаполиса развернулись самые настоящие бои с применением стрелкового оружия и свето-шумовых гранат.

Местные паблики показывают видео, на которых слышны автоматные выстрелы и громкие хлопки.

Плотные колонны силовиков продвигаются по обезлюдевшему центру города. Полицейские и военные применяет боевое оружие, в ответ им прилетают такие же свинцовые пули.

По данным Министерства внутренних дел, в ходе беспорядков 317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили ранения, 8 человек — погибли. В то же время стало известно о десятках, если не сотнях жертв в рядах протестующих.

Местные СМИ пишут, что утром в городе готовится большая зачистка от мародеров и зачинщиков беспорядков.

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