Конфеты для голоса и «браво» от любовницы Сергея Есенина: неизвестные факты про украинский «Щедрик», который навсегда стал символом Рождества

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Украинцам рассказали о триумфе «Щедрика» в Европе. Как композиция покорила сначала континент, а потом еще и весь мир.

3 ноября 1919 года певцы Украинской республиканской капеллы с Александром Кошицем отправились во Францию, чтобы повторить успех, который был произведен в Швейцарии. Украинская Республика желала восстановить свою независимость, и поэтому артисты показываю во всю, на что они способны.

Щедрик, фото: свободный источник

Щедрик, фото: свободный источник

«На границе французской просматривают только некоторые чемоданы, а впрочем спрашивают каждого из нас, не везем ли табака, чеколяды и сахара. Чеколяды и сахара» французские пограничники не нашли. Сладости не залеживались в узлах хористов. Это ценное сырье они употребляли перед концертами – «для голоса» — писала в своем дневнике участница капеллы.

Хор производил настоящий фурор на европейцев, и чаще всего на бис просили «Щедрик» Леонтовича. Композитор работал над мотивами и текстом практически двадцать лет. Впервые его можно было услышать в 1901 году в сыром варианте, а потом уже и 1919 в окончательном.

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«А ну, господа модернисты, которым для выявления своего никчемного мнения нужно 20 строк партитуры, попробуйте это сделать на четырех строчках, как это делают украинские композиторы!», — так кратко объяснил феномен «Щедрика» чешский музыковед Зденек Неедлы.

Понравилась данная композиция и Айседоре Дункан, у которой в свое время были отношения с Сергеем Есенины.

Щедрик, фото: свободный источник

Щедрик, фото: свободный источник

20 января в книге отзывов капеллы свое «Bravo!!!» вписали танцовщицу Айседора Дункан и генерал Морис Пелле. Через два дня в оккупированном большевиками подольском селе Марковка агент Всероссийской чрезвычайной комиссии убил из винтовки композитора Николая Леонтовича. Так большевистский террор передал свои приветствия французской демократии.

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