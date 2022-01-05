Конфеты для голоса и «браво» от любовницы Сергея Есенина: неизвестные факты про украинский «Щедрик», который навсегда стал символом Рождества

Щедрик, фото: свободный источник

«На границе французской просматривают только некоторые чемоданы, а впрочем спрашивают каждого из нас, не везем ли табака, чеколяды и сахара. Чеколяды и сахара» французские пограничники не нашли. Сладости не залеживались в узлах хористов. Это ценное сырье они употребляли перед концертами – «для голоса» — писала в своем дневнике участница капеллы.

Хор производил настоящий фурор на европейцев, и чаще всего на бис просили «Щедрик» Леонтовича. Композитор работал над мотивами и текстом практически двадцать лет. Впервые его можно было услышать в 1901 году в сыром варианте, а потом уже и 1919 в окончательном.