Конфеты для голоса и «браво» от любовницы Сергея Есенина: неизвестные факты про украинский «Щедрик», который навсегда стал символом Рождества
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Украинцам рассказали о триумфе «Щедрика» в Европе. Как композиция покорила сначала континент, а потом еще и весь мир.
3 ноября 1919 года певцы Украинской республиканской капеллы с Александром Кошицем отправились во Францию, чтобы повторить успех, который был произведен в Швейцарии. Украинская Республика желала восстановить свою независимость, и поэтому артисты показываю во всю, на что они способны.