Назван витамин, дефицит которого приводит к переломам и потере памяти

Дата публикации: 5 января 2022 г.

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Даже в сравнительно теплой и солнечной Испании каждый третий житель страдает от дефицита витамина D, сообщает издание ABC. Подчеркивается, что этот витамин регулирует усвоение кальция и фосфора, что имеет фундаментальное значение для здоровья костей и мускулатуры. Кроме того, данный витамин формирует иммунный ответ, обеспечивает защиту от инфекций, помогает предотвратить рак молочной железы и рак простаты.Кроме того, этот витамин способен предупредить ментальные расстройства», — говорится в статье.

Витамин D борется с нехваткой серотонина и дофамина, отвечающих за мышление. В группы риска по дефициту витамина входят грудные дети (так как грудное молоко содержит мало витамина D), пожилые люди (их кожа не вырабатывает витамин в прежнем количестве), темнокожие, страдающие ожирением, больные саркидозом, туберкулезом, гистоплазмомзом, остеопорозом, перенесшие желудочное шунтирование.

Дефицит витамина D приводит к деминерализации, что опасно рахитом у детей и переломами у взрослых. С помощью солнечного света вырабатывается 80-90% этого витамина. Осенью и зимой возможность получать витамин усложняется из-за дефицита солнечного света. Поэтому важно употреблять продукты, которые им богаты. Это яичный желток, некоторые виды рыбы и морепродуктов (анчоусы, хамса, сардины, лосось, тунец, скумбрия), сливочное масло, говяжья и кроличья печень, грибы.

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