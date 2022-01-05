Назван простой способ снизить холестерин после 50 лет

После 50 лет у огромного количества людей существует риск повышения уровня холестерина. На этот показатель влияет много факторов: рацион питания, вредные привычки, физические упражнения и генетика. Американский диетолог Эми Гудсон назвала простой способ снизить содержание этого органического вещества в организме.

Для снижения уровня холестерина после 50 лет эксперт по здоровому питанию порекомендовала включить в рацион растворимую клетчатку. Клетчатка растворяется в воде с образованием гелеобразного материала, который способен связываться с холестерином, поделилась подробностями специалист. По словам Гудсон, в меню нужно добавить овес и все, что приготовлено из овсяной муки. Наряду с этим собеседница издания включила в перечень фрукты, бобы, семена и орехи.

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