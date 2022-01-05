Простые рецепты блюд на Сочельник – что приготовить на Рождество

Празднование Рождества связывают с рядом традиций и обрядов. И все же основная часть праздника – постный ужин. Как отмечено на сайте «Украинские традиции», 12 блюд обычно готовили из основных даров сада, огорода и поля. Так хозяева демонстрировали приобретенное за год богатство.

Однако сейчас с приготовлением 12 блюд часто возникают проблемы. После того как готово около половины рождественских блюд, в семье часто начинают ломать голову: что бы еще поставить на праздничный стол. Для того чтобы решить эту проблему, можно сделать небольшие порции традиционных для Сочельника славянских блюд. Все они быстры в приготовлении и состоят из ингредиентов, имеющихся в каждой семье.

Читайте также: Вкусности к Рождеству своими руками: рецепт простого печенья с глазурью

Тушеная капуста

Капуста считается символом благополучия и процветания. Также ее форму: множество листьев, обернутых вокруг кочерыжки – сравнивают с единством верующих вокруг твердого основания – Иисуса Христа.

Поэтому несложное блюдо с капустой может стать отличным дополнением к постному меню на сочельник.

Для ее приготовления сначала заливают водой 700 г квашеной капусты и тушат в течение половины часа. После этого поджаривают морковь с луком. Когда овощи почти готовы, к ним, если хотите, можете добавить либо грибы, либо вареную фасоль, томатный соус, специи. Тогда же засыпают капусту. Также доливается немного воды. Блюдо готовится до испарения излишней влаги (еще около 15 минут). Подают его как горячим, так и холодным.

Тушеная фасоль

Фасоль в народе ассоциируют с плодотворностью и урожаем, но не только с этим. Она также призывает порядок и гармонию в семью, что созвучно с идеей Рождества как семейного праздника.

Кушанье готовится так же просто, как и капуста. Только для нее фасоль надо замочить заранее, лучше всего за ночь.

Так же обжариваются морковь и лук. В них можно положить несколько ложек томатного соуса, долить воду и оставить еще на 2-3 минуты. Отварную фасоль добавляют к овощам и тушат еще около 5 минут.

Гороховая каша

Горох, как и фасоль, в народе часто сравниваются мелкими звездами. Это растение, считается, усиливает плодовитость: как поля и огорода, так и скота.

Для каши горох нужно промыть, залить водой, подсолить, затем оставить на ночь. На следующий день воду сливают, горох промывают и снова подсаливают. В кастрюлю добавляют 2 стакана воды, в которой горох и варится на среднем огне. Тогда его толкут в пюре вместе со сливочным маслом.

Если хотите, можете нарезать для каши немного зелени, поджарить грибы, морковь и лук.

Больше рецептов традиционных блюд находите в статье Realist.online » Без лишних усилий: готовим просто 12 традиционных блюд на Сочельник «.