Салюты и фейерверки в Киеве убили пса из приюта для животных – фото

В Киеве, пес по кличке Гуффи, который проживал в приюте «Плюшка», скончался из-за салютов и фейерверков в новогоднюю ночь. У четырехлапого остановилось сердце.

Об этом сообщила зоозащитница на своей странице в Instagram.

От взрывов пиротехники больше всего страдают животные, они боятся громких звуков. Именно из-за салютов погиб годовалый питомец Гуффию.

«Это был его первый Новый год, мы забрали собаку из глухого села, вылечили, искали семью. Гуффи боялся громких звуков и когда начался весь это ад, его сердце не выдержало, он метался от страха и в один момент рухнул замертво», — отметила девушка по имени Снежана.

По словам зоозащитницы, все собаки из приюта испугались, забились в будки. Многие до сих пор не хотят выходить.

Юзеры выразили слова скорби Снежане, они заявили, что вопрос с использованием пиротехнники должно решиться на государственном уровне.

«Невыносимо, как страдают и погибают животные», «Как жалко, такой красивый песик», «Не могу поверить, шок», «Очень жаль малыша. Быть спасённым и умереть от страха».

Ранее «Апостроф» писал, что украинцы составили петицию с просьбой запретить использование петард и других пиротехнических изделий, закрыть все магазины, где можно их купить, а в завершение — назначить штраф от 15 тыс грн.