Прогноз погоды на Рождество: морозные скачки и уникальный 100-летний рекорд

Знай.uа узнали, каких сюрпризов ожидать
Большинство областей 2022 год встречали с остатками растаявшего снега и небольшим дождем. Но скоро на очереди еще один зимний праздник — 7 января мы будем встречать Рождество. Удастся ли отнести вечерю к родным по настоящей зимней погоде, узнавали Знай.uа.
Плюсовый рекорд
Если начало декабря ознаменовалось невероятно красивой, но опасной ледяной сказкой, то первые дни января 2022 года подарили другой уникальный погодный сюрприз.
«Сегодня в Киеве было зафиксировано +10-+11. Такая температура является самой высокой за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий рекорд тепла был зафиксирован 5 января 1925 года – тогда 5 января наблюдалось +8,4 градуса», — сообщает Знай.uа эколог, работник Национального природного парка «Голосеевский» Александр Соколенко.
Скрин, видео YouTube рождество во Львове
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Самые же высокие показатели сегодня наблюдаются в Западных частях Украины и Крыма – они здесь достигли + 12 градусов.
Постепенное похолодание и дожди
Тем не менее, 6 января температура начнет постепенно снижаться почти по всей территории Украины.
«На Западе Украины ожидаются дожди — саамые сильные дожди прогнозируются на Закарпатье. На Севере, в частности, и в Киеве – без существенных осадков. И именно с Запада страны температура будет снижаться — ночью там будет уже около 0 градусов, а днем +2-4», — отмечает эколог Александр Соколенко.
Жителям столицы еще пока рано готовиться к заморозкам – если ночью температура в Киеве опустится до +1-+3 °, то днем отметки термометра дойдут до +5°.
Офис президента, новогодний городок — фото Знай.иа
Самой холодной будет Черниговская область и север Сумской области. А Восток и Юг Украины, наоборот, окажутся самыми теплыми регионами – в Донецкой и Луганской областях ожидается до +10 °, а ночью до +5 ° с небольшим дождем.
Максимальный рекорд завтра будет зафиксирован в Одесской области +12 ° и в Крыму – до +12-15 °.
Подростки под Одессой бросают снежки в авто, скриншот: YouTube
Как встретим Рождество?
В более теплых условиях Рождество встретят также области Востока. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях будут незначительные заморозки ночью и до +2-3 ° днем.
«Осадки прекратятся по всей Украине – 7 января нигде не ожидается осадков. В Киеве ночью температура снизится до незначительных заморозков – до -3 °, а днем – до 0 °. На Западе страны будет немножко холоднее — до-5—7 °. На Закарпатье же небольшой плюс будет фиксироваться днем, а ночью — -4°», — рассказывает Знай.uа эколог, работник Национального природного парка «Голосеевский» Александр Соколенко.
Снегопад, зима — фото Знай.uа
Урагана в этот праздничный день тоже бояться не стоит: ветер будет умеренный – ожидается до 12 м/с. То же самое касается и пасмурной погоды – нынешнее Рождество не обойдется без солнечных лучей.
«7 января будет переменная облачность или облачно с прояснениями. Сплошной облачности в этот день не будет. А, вообще, температурные показатели этого Рождества — в пределах климатической нормы. 7 января по всей Украине будет держаться классическая зимняя погода-правда, без снега. Вот снега в этот день, скорее всего, не будет нигде», — отмечает эколог Александр Соколенко.
Рождество, фото: Unian
Самой холодной же окажется ночь на 8 января – особенно, на Западе и Востоке Украины. До -10° столбики термометров опустятся во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, а также Харьковской, Донецкой и Харьковской областях.
Поэтому о дальнейшем развитии событий читайте на портале Знай.uа.
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