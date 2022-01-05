Прогноз погоды на Рождество: морозные скачки и уникальный 100-летний рекорд

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Самые же высокие показатели сегодня наблюдаются в Западных частях Украины и Крыма – они здесь достигли + 12 градусов.

Постепенное похолодание и дожди

Тем не менее, 6 января температура начнет постепенно снижаться почти по всей территории Украины.

«На Западе Украины ожидаются дожди — саамые сильные дожди прогнозируются на Закарпатье. На Севере, в частности, и в Киеве – без существенных осадков. И именно с Запада страны температура будет снижаться — ночью там будет уже около 0 градусов, а днем +2-4», — отмечает эколог Александр Соколенко.

Жителям столицы еще пока рано готовиться к заморозкам – если ночью температура в Киеве опустится до +1-+3 °, то днем отметки термометра дойдут до +5°.