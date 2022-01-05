Названа опасность ношения маски в мороз

Носить такое средство индивидуальной защиты (СИЗ) как маска на морозе нет необходимости, это может только усугубить болезни органов дыхания. Об этом в интервью «Пятому каналу» рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

«Я бы на улице не носил их вообще. Никакого смысла в этом нет. В помещении только надевайте», — поделился своей точкой зрения собеседник издания.

По словам специалиста, если у человека существует проблема с дыханием, то маска ничего не улучшает. Кроме того, эксперт призвал при заходе в помещение или транспорт надевать только сухую маску. Исключение — специальная маска, которая отводит влагу, резюмировал Хухрев.

Ранее внештатный эксперт по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников в интервью заявил, что сильные морозы особенно опасны для людей, имеющих хронические заболевания органов дыхания. У соответствующей категории лиц может появляться одышка, кашель, обострение заболеваний.

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