Аваков показал странные развлечения в итальянском лесу (видео)

Аваков уже не первый раз позирует среди зеленых кустов

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков проводит новогодние каникулы в Италии. Романтические видео на фоне природы экс-чиновник делится в сети Instagram.

На видео Аваков позирует между зелеными ветвями и ягодами дерева корбеццоло, которое украшает герб города Мадрид. «Прогуливался по лесу, превращая колючки в ягоды. Улыбайтесь! Хорошее настроение и прекрасный вам день», – написал Аваков. Свое видео бывший министр опубликовал под песню российского хип-хоп исполнителя Джарахова & Markul «Я в моменте».

Праздничное настроение политика в сети восприняли положительно, подписчики Авакова просят привезти немного солнца и в Киев и превратить здесь все в ягоды. Бывший министр шутя обещает так и сделать, но после Рождества.

Ранее, Аваков устроил фотосессию с мягкой игрушкой в Италии.

Напомним, Арсен Аваков опубликовал удивительное видео в образе цветочной феи.