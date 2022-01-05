Газовые протесты в Казахстане — назван повод и причина бунта

Украинский эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Илья Куса заявил, что на протесты наслаивается многолетняя проблема Казахстана — политическая клановость, которая для него характерна, и борьба разных групп элит. Сейчас речь может идти о борьбе между командой нового президента Токаева и командой экс-президента Назарбаева.

Об этом он рассказал в в эфире Апостроф Live на Апостроф TV.

По словам Кусы, в Казахстане социально-экономическое неравенство очень сильно ощущалось, потому что значительная часть людей считала и чувствовала себя бедными. По их мнению, это несправедливо, что в богатой нефтью и газом стране многие жители живут очень скромно.

«То, что поводом для протестов стало повышение цены на газ — не удивительно. Но сейчас, на мой взгляд, в этой ситуации внешний фактор играет минимальную роль, пока. Здесь больше внутренней политики, потому что на все эти протесты также наслаивается многолетняя проблема Казахстана — политическая клановость, которая для него характерна, и борьба разных групп элит. Здесь сейчас речь может идти о борьбе между, например, командой нового президента Токаева и командой экс-президента Назарбаева на фоне охвативших сейчас протестов, в частности, Алматы», — отмечает Куса.

Больше читайте на сайте «Апострофа»: Протесты в Казахстане: кому это выгодно и вмешается ли Россия