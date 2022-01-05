Рецепт «богатой» кутьи от Владимира Ярославского из «МастерШеф»

Известный украинский кулинар, бренд-шеф магазина «Good Wine» и судья проекта «МастерШеф» Владимир Ярославский часто радует аудиторию интересными рецептами и делится своими кулинарными знаниями в соцсети Instagram, где за ним следит почти 200 тысяч человек.
В канун Рождества Христова кулинар решил поделиться собственным рецептом праздничного блюда, которое занимает главное место на столе — «богатой» кутьи. Владимир Ярославский готовит её из пшеничной крупы, хотя существует немало других вариантов. Он даже рассказал о рождественской традиции, которой придерживаются в его семье.
«Традиций много, у всех они разные. В нашей семье кутью крестный нос своему крестному утром 7 января», — написал Ярославский.