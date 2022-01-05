Рецепт «богатой» кутьи от Владимира Ярославского из «МастерШеф»

Богатая кутья, фото с Instagram Владимира Ярославского

Ингредиенты:

_

175 г пшеницы

50г мака

150г очищенных грецких орехов

75г голубики сушеной

75г клюквы сухой

100г меда (или по своему вкусу)

Узвар примерно 100-120г

Приготовление:

— Пшеницу нужно хорошо промыть водой, а затем варить на медленном огне, в большом количестве, подсоленной воды, примерно 45 минут. Зерна должны быть готовы, мягкие. Отбросить готовую пшеницу на сито.

— Вместе с пшеницей поставить на маленький огонь промытый мак, и томить примерно 30 минут – пока зерна не начнут показывать белый корешок. Дать остыть и затем перетереть в ступке прямо в пасту, или же в блендере.

— Голубику и клюкву залить кипятком на минутку и затем отбросить на сито также. Орехи для лучшего вкуса поджарить до румяности в духовке.

— В большой миске смешать отварную пшеницу, орешки, пасту из мака, ошпаренную голубику и клюкву, добавить мед и узвар, чтобы смесь была сочная и ароматная.

Напомним, топ-3 рецептов кутьи на рождественский стол: из риса, перловки и пшеничной крупы

Как сообщал Знай.ua, идеальная сельдь в уксусной приправе: лучший рецепт к столу на Сочельник

Также портал Знай.ua писал, рождественские «ушки» с борщом: вот что нужно приготовить в Сочельники по рецепту Кристины Воробей

Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!



_