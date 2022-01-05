Дочь Анджелины Джоли и Бреда Питта окончательно попрощалась с привычками мальчиков и подалась в танцовщицы

В сети показали, как изменилась дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, Шайло, которая еще совсем недавно хотела изменить пол. Сейчас девочка посещает танцевальную школу.

В сети начали появляться кадры того, как Шайло посещает школу танцев. Видно, что у девочки горят глаза, когда она занимается любимым делом, и получается у нее отменно.

Стоит отметить, что увлечение танцами у нее началось совершенно недавно, и посещает она их самостоятельно, ведь ей уже 15 лет. Папарацци часто этим пользуются, и постоянно делают фото Шайло, когда она возвращается с занятий.