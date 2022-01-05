Дочь Анджелины Джоли и Бреда Питта окончательно попрощалась с привычками мальчиков и подалась в танцовщицы

В сети показали, как изменилась дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, Шайло, которая еще совсем недавно хотела изменить пол. Сейчас девочка посещает танцевальную школу.
В сети начали появляться кадры того, как Шайло посещает школу танцев. Видно, что у девочки горят глаза, когда она занимается любимым делом, и получается у нее отменно.
Стоит отметить, что увлечение танцами у нее началось совершенно недавно, и посещает она их самостоятельно, ведь ей уже 15 лет. Папарацци часто этим пользуются, и постоянно делают фото Шайло, когда она возвращается с занятий.
Стиль одежды повседневный, спортивные штаны, худи, футболки, а волосы собраны в пучок.
Примечательно, что еще несколько лет назад девочка заявила о том, что хочет быть мальчиком, в чем её поддержала звездная мама. Она старательно пряталась в обьемные свитера, а также носила короткую стрижку.
Брэд Питт не одобрял слишком лояльных взглядов жены на воспитание дочки. Это было, к слову, одной из причин их развода, как предполагают СМИ.
Сейчас же, по всей видимости, что-то изменилось, и не так давно Шайло появилась в компании матери на красной дорожке, и надела она туда платье черного цвета. Примечательно, что также она отрастила волосы.
Напомним, что когда девочка родилась, она вызвала ажиотаж в прессе, ведь, это первый совместный ребенок пары. Снимки Шайло вошли в мировую историю как самые дорогие снимки знаменитости — 10 милионов долларов. А пустя два месяца девочка, сама того не понимая, установила еще один рекорд, став самым юным человеком, когда-либо увековеченным в Музее восковых фигур мадам Тюссо.
Напомним, что Анджелина Джоли сравнила себя с собой до развода с Бредом Питтом
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