Блогерша показала жировые складки на теле и восхитила подписчиков

Блогерша и плюс-сайз-модель Нелли Лондон (Nelly London) показала свою фигуру на фотографии без обработки и восхитила пользователей сети.

Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном кадре девушка запечатлела себя в нижнем белье черного цвета. Она продемонстрировала жировые складки на животе и в области талии. Блогерша сфотографировалась с блокнотом, надпись на котором гласит: «Мое тело — не ваш проект. Я выбираю жизнь».

В описании к публикации Лондон объяснила, что в наступающем году планирует не поддаваться мнению общественности насчет лишнего веса. Помимо этого, она подчеркнула, что считает свое тело нормальным и не собирается ограничивать себя в еде. Вместо этого девушка призвала подписчиков полюбить себя и свое тело и сосредоточиться на построении целей, которые приведут к счастливой жизни.

«Начните больше видеться с родственниками, фотографируйтесь с друзьями, принимайте витамины, ходите на свидания, покупайте меньше одежды и так далее. Если вы хотите похудеть или поработать над своей физической формой — сделайте это! Мы можем принимать любые решения. Самое главное — не позволяйте людям наживаться на неуверенности, которая заставляет нас чувствовать, что мы должны быть стройнее. Делайте только то, что сами считаете нужным», — подчеркнула она.

Пользователи сети поблагодарили Лондон за публикацию. «Нелли, спасибо тебе огромное! Ты делаешь мою жизнь лучше!», «Ты меня вдохновляешь!», «Ты очень красивая!», «Ты помогаешь мне чувствовать себя лучше, спасибо!», «Ты мой самый любимый блогер. Твои тексты всегда делают мой день лучше», — писали юзеры.

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