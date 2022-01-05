Названі найкращі продукти для здоров’я зубів

Догляд за порожниною рота — це щось більше, ніж чищення зубів і використання зубної нитки. У список корисних звичок обов’язково додайте правильний раціон, який слід наситити цими продуктами, інформує Ukr.Media.

Сир





Відмінна новина для любителів сиру — це чудовий продукт для боротьби з кислотною ерозією емалі. Щоразу, коли ви вживаєте хліб, солодощі, цитрусові або газовану воду, зуби піддаються впливу кислоти. А якщо після цього ви з’їсте маленький шматочок сиру, то її негативний вплив буде нейтралізований.

Риба

Вкрай важливо отримувати достатньо кальцію з харчуванням, щоб захищати зуби і ясна. Але наш організм не може отримати весь необхідний йому кальцій, якщо ви не проводите достатньо часу на сонці. Жирна риба на зразок форелі або оселедця — фантастичне джерело вітаміну D, який є корисним для зубів і ясен.

Апельсини

Потрапляння цих фруктів у наш список здається дивним. Однак у апельсинах є вітамін C, який зміцнює кровоносні судини і сполучну тканину, сповільнюючи прогресування хвороб ясен через їх запалення. Пам’ятайте, що після вживання цитрусових чистити зуби можна не раніше ніж через 30 хвилин.

Вода

Слина складається на 99,5 % з води. Зневоднення збіднює слину, а це є вкрай шкідливим для порожнини рота. Чим більше слини у роті, особливо після прийому їжі, тим це корисніше.

Фрукти і овочі

Фрукти і овочі з високим вмістом клітковини очищають зуби так само, як зубна щітка, і стимулюють вироблення слини, оскільки вони вимагають додаткового пережовування.

Селера

Селеру слід виділити з категорії овочів з високим вмістом клітковини. Це чудовий суперпродукт, який очищає зуби кожним шматочком. Селера вимагає енергійного пережовування, яке сприяє виділенню великої кількості слини.

Цибуля

Комусь не подобається сира цибуля, але її можна використовувати у якості приправи для салатів або навіть печені. Вона знищує шкідливі бактерії як у роті, так і у організмі в цілому.

Зелений і чорний чай

У цих напоях містяться поліфеноли, які взаємодіють з бактеріями, що викликають зубний наліт, вбиваючи або пригнічуючи їх. Це робить чай відмінним вибором під час і після їжі.

Шоколад

Так, ви не помилилися — шоколад! За умови, що він містить не менше за 70 % какао-бобів і є гірким. Звичайно ж, його потрібно їсти у помірних кількостях. Темний гіркий шоколад сприяє зміцненню зубної емалі, роблячи зуби менш сприйнятливими до карієсу.

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