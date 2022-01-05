ВСУ на Донбассе уничтожили БМП боевиков

Украинские военные на Донбассе уничтожили одну из БМП врага.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале «Оперативный ЗСУ».

На кадрах видно, как беспилотник находит и уничтожает вражескую цель с воздуха.

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«И снова собратья из галактики «Отрикс» помогают с точечными ударами по российским оккупантам. Оказывается, даже там не любят орков. Минус БМП – это всегда плюс», — сказано в подписи к видео.

Где именно это произошло — не уточняется.

Напомним, ранее Realist.online сообщал, вражеские беспилотники, в свою очередь, оборудованы боеприпасами типа ВОГ-17. Они сбрасывают на украинские позиции осколочные гранаты.