В Казахстане отключили интернет и мобильную связь

ОАО «Казахтелеком» – крупнейшая телекоммуникационная компания в Казахстане – отключило по всей стране интернет. Об этом свидетельствуют данные платформ GlobalCheck и NetBlocks.

В сети пишут, что в Казахстане не работает интернет и мобильная связь от «Казахтелекома».

Графика: GlobalCheck

Также телеканал КТК прекратил вещание.

К слову, Кремль отреагировал на «газовые» протесты в Казахстане.

5 января, в крупных городах Казахстана началась активная фаза протестов. Тысячи казахов штурмовали резиденцию президента в Алмате, а в столице объявили чрезвычайное положение. Впоследствии протестующие захватили бывшую администрацию президента Казахстана в Алмате.

Также, правительство Казахстана ушло в отставку, но протестующим этого мало.

5 января митингующие в Алмате прорвали границу силовиков и штурмовали мэрию. Протестующие ворвались в здание акимата (мэрии) Алматы, в нем выбиты окна и двери, вспыхнул пожар. Также в ряде других крупных городов активисты штурмуют мэрии и админздания.

Отметим, на фоне массовых протестов и беспорядков в Казахстане президент ввел временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение из-за протестов в Алматы. Также режим чрезвычайного положения был введен в Мангистауской области.

Ранее в своем обращении президент Казахстана призвал участников протестов «не следовать призывам деструктивных лиц». Он не объяснил, кого именно относит к таким лицам, но отметил, что они заинтересованы «в подрыве стабильности и единства общества».

Напомним, в Казахстане несколько дней продолжаются массовые протесты, вызванные ростом цен на сжиженный газ, который с 1 января подорожал с 60 до 120 тенге (7,53 грн) за литр. Протестующие призывают к снижению цены на газ, отставки правительства, искоренению коррупции и кумовства, строительству фабрик и заводов, сокращению безработицы.

Протесты проходят в городах Жанаозене, Курике, Акшукуре, самый большой – в Актау. В Актау протестующие установили палатки и юрты. 3 января на площади города вышли около шести тысяч человек, включая женщин и детей.

Людей, которые выходят на протесты в разных городах страны, выражают солидарность с женаозенцами, задерживают. Серия задержаний прошла во вторник в Алматы, Шимкенте и Нур-Султане. Число задержанных страной может исчисляться сотнями, МВД и департаменты полиции не дают комментарии.