На Донбассе украинка Марина Юрчак подвергается пыткам боевиков — фото

У украинки Марины Юрчак, которую сейчас незаконно удерживают в Снежнянской исправительной колонии №127 на оккупированных территориях, после пыток в донецкой тюрьме «Изоляция» сильно травмированы ноги.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Марина — химик-технолог из Донецка. Она была задержана 9 ноября 2017 года по дороге на работу. Родные разыскивали ее по больницам и моргам. Только через несколько недель удалось выяснить, что женщину похитили представители так называемого «министерства госбезопасности ОРДО». О месте ее нахождения удалось узнать от другой заложницы — Елены Лазаревой, которая была освобождена 29 декабря 2019 года.

После задержания Марину Юрчак доставили в тюрьму «Изоляция», так как с начала российской вооруженной агрессии она писала посты в Twitter о том, что видела — откуда ведутся обстрелы и куда следует российская военная техника. Дончанку возили на допросы в секретные тюрьмы так называемой «МГБ», где выбивали признание.

«Каждый раз ее возвращали в «Изоляцию» избитой, а однажды она едва ходила – ноги почернели от зверских издевательств«, — пишет Денисова.

26 марта 2020-го года Юрчак была приговорена так называемым «Верховным судом в ОРДО» к 15 годам лишения свободы за «шпионаж». Она сдержится в Снежнянской исправительной колонии, где ей приходится тяжело работать швеей по 10-12 часов в сутки.

«Такие действия в отношении гражданки Украины Марины Юрчак являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека в 1950 году«, — отметила омбудсмен.

Людмила Денисова призвала руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию.

Как сообщал «Апостроф», правозащитники просят освободить узницу боевиков, врача Наталию Стаценко, обвиненную в «шпионаже». Ей необходима операция, без которой женщина может умереть, а боевики отказались доставить ее в больницу якобы в связи с пандемией.