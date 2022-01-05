Медведчук: С 2014 года цены выросли на 280-350%, а средняя зарплата только на 22%

В Украине с 2014 по 2021 год цены выросли на 280-350 %, а средняя заработная плата — на 22%. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, сообщает 112.ua.

«Обратите внимание с 2014-го до 2021-го цены выросли 280-350, а средняя заработная плата на 22%. Я сейчас не говорю о других цифрах, они все не в пользу власти. Все надо менять, менять как экономическую и социальную политику, менять ситуацию в стране для того, чтобы у нас действительно было правовое государство», — заявил Виктор Медведчук.

При этом он отметил необходимость прекратить игнорировать Конституцию и основные статьи, которые гарантируют право и свободу.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.