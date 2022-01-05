Ежегодная яично-мучная битва в Испании (ФОТО)

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28 декабря в Юго-Восточном испанском городке Иби прошел ежегодный 200-летний фестиваль «Els Enfarinats». Это испанский фестиваль-сражение, во время которого участники в военной форме устраивают бои с помощью яиц, муки и петард. Фестиваль проходит в честь библейского избиения младенцев царем Иродом, который когда-то жил в городе Иби. В течении дня участники фестиваля «свергают власть», затем «выбирают новую» и издают «новые законы». Потом отправляются искать граждан, которые не заплатили налоги «новой власти», несогласных платить забрасывают мукой и яйцами. К полудню формируется группа, которой надоела «новая власть», они пытаются ее свергнуть с помощью яиц и муки. Заканчивается битва перемирием с песнями, танцами и сбором средств на благотворительность.


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Ежегодная яично-мучная битва в Испании

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Ежегодная яично-мучная битва в Испании

3.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

4.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

5.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

6.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

7.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

8.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

9.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

10.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

11.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

12.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

13.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

14.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

15.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

16.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

17.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

18.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

19.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

20.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

21.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

22.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

23.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

24.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

25.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

26.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

27.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

28.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

29.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

30.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

31.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

32.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

33.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

34.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

35.

Ежегодная яично-мучная битва в Испании

zefirka.net