Ежегодная яично-мучная битва в Испании (ФОТО)

28 декабря в Юго-Восточном испанском городке Иби прошел ежегодный 200-летний фестиваль «Els Enfarinats». Это испанский фестиваль-сражение, во время которого участники в военной форме устраивают бои с помощью яиц, муки и петард. Фестиваль проходит в честь библейского избиения младенцев царем Иродом, который когда-то жил в городе Иби. В течении дня участники фестиваля «свергают власть», затем «выбирают новую» и издают «новые законы». Потом отправляются искать граждан, которые не заплатили налоги «новой власти», несогласных платить забрасывают мукой и яйцами. К полудню формируется группа, которой надоела «новая власть», они пытаются ее свергнуть с помощью яиц и муки. Заканчивается битва перемирием с песнями, танцами и сбором средств на благотворительность.





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