В Алматы отправили российский Ил-76, могут отправить наемников Вагнера

В Алматы (Казахстан) приземлился российский военный самолет Ил-76. Сообщают, что с его помощью могут перебросить подразделения ЧВК «Вагнер».

Об этом заявил российский политолог Станислав Белковский.

По его мнению, наемников могут перебросить под предлогом обеспечения безопасности космодрома Байконур.

Белковский отмечает, что таким образом Россия сможет поддержать действующий режим в стране, не вводя на территорию Казахстана регулярные войска.

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В Казахстане есть два объекта, важных для РФ. Это космодром Байконур и главный полигон противоракетного оружия Сары-Шаган. Его арендует Министерство обороны России.

Политолог также напомнил, что события происходят в преддверии переговоров РФ с США и НАТО о «гарантиях безопасности».

Ранее на Realist.online сообщалось, что в Алматы штурмуют акимат, у силовиков забирают оружие.