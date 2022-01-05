Диетологи назвали самые вредные продукты для людей старше 30 лет

Диетологи составили список продуктов, которые следует исключить из рациона после 30 лет. Их употребление может спровоцировать развитие рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, пишет издание Food Eat Safe.

В первую очередь эксперты советуют забыть про ароматизированный йогурт. Одна порция содержит 47 граммов сахара — это очень много. По мнению экспертов из Американской кардиологической ассоциации, дневная норма для мужчин — 38 граммов, для женщин — 25. В качестве замены рекомендуется покупать греческий йогурт, который полезен для пищеварения. К нему можно добавить свежие или сушеные фрукты.

Вошел в список вредных продуктов и белый хлеб. Белая мука, из которой он сделан, повышает уровень сахара в крови и практически не содержит витаминов и минералов, присутствующих в цельной пшенице. Кроме того, в белом хлебе очень мало клетчатки.

Ради здоровья также придется отказаться от магазинной выпечки. Эксперты предупреждают: лучше печь дома, а не покупать продукцию, производимую в промышленных масштабах с использованием вредных гидрогенизированных масел.

Кроме того, не рекомендуется покупать пакетированные соки. Они лишены полезной клетчатки, которая содержится в ягодах и фруктах.

Еще один совет — не использовать соломинки для напитков. Повторяющиеся движения при всасывании жидкости способствуют образованию морщин вокруг рта. Эксперты отмечают, что после 25 лет у людей начинает разрушаться коллаген в коже, что становится причиной появления морщин.

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