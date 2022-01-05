Жульен в тарталетках на Рождество

Жульен в тарталетках с грибами и курицей — находка для праздничного стола. Удачно подобранные продукты образуют идеальную гастрономическую «композицию», перед которой сложно устоять. Тем более такая горячая закуска готовится быстро и легко.

Читай также: Когда готовят богатую, щедрую и голодную кутью: рецепты традиционных блюд

Ингредиенты:

Тарталетки;

Куриная грудка;

Шампиньоны — 5 шт. больших;

Сливки 20% — 200 мл.;

Молоко -100 мл.;

Сливочное масло — 15 гр.;

Чеснок — 2 зубчика;

Моцарелла — 200 гр.;

Мука — 1 ст.л.;

Соль, перец, специи по вкусу.

Читай также: Без лишних усилий: готовим просто 12 традиционных блюд на Сочельник

Как готовить:

1. На раскаленную сковороду отправьте сливочное масло, как растопится — рубленый чеснок;

2. Как подрумянится чеснок, добавьте порезанные шампиньоны и рубленую грудку;

3. Посолите, поперчите, добавьте сливки, муку и моцареллу. Тщательно перемешайте. При необходимости добавьте еще сливок или молока;

4. Нафаршируйте тарталетки, сверху присыпьте сыром и поставьте в духовку при температуре 200 градусов на 15 минут.

Совет:

Для рецепта подойдут тарталетки как из песочного, так и из слоеного теста. Закуску нужно подавать горячей.

Приятного аппетита!

Ранее Realist.online сообщал, чем можно заменить вареники на Сочельник.