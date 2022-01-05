Жульен в тарталетках на Рождество

Жульен в тарталетках с грибами и курицей — находка для праздничного стола. Удачно подобранные продукты образуют идеальную гастрономическую «композицию», перед которой сложно устоять. Тем более такая горячая закуска готовится быстро и легко.
Читай также: Когда готовят богатую, щедрую и голодную кутью: рецепты традиционных блюд
Ингредиенты:
Тарталетки;
Куриная грудка;
Шампиньоны — 5 шт. больших;
Сливки 20% — 200 мл.;
Молоко -100 мл.;
Сливочное масло — 15 гр.;
Чеснок — 2 зубчика;
Моцарелла — 200 гр.;
Мука — 1 ст.л.;
Соль, перец, специи по вкусу.
Читай также: Без лишних усилий: готовим просто 12 традиционных блюд на Сочельник
Как готовить:
1. На раскаленную сковороду отправьте сливочное масло, как растопится — рубленый чеснок;
2. Как подрумянится чеснок, добавьте порезанные шампиньоны и рубленую грудку;
3. Посолите, поперчите, добавьте сливки, муку и моцареллу. Тщательно перемешайте. При необходимости добавьте еще сливок или молока;
4. Нафаршируйте тарталетки, сверху присыпьте сыром и поставьте в духовку при температуре 200 градусов на 15 минут.
Совет:
Для рецепта подойдут тарталетки как из песочного, так и из слоеного теста. Закуску нужно подавать горячей.
Приятного аппетита!
Ранее Realist.online сообщал, чем можно заменить вареники на Сочельник.