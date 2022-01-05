«Ситуация катастрофическая». Эксперт оценил выполнение плана «Укрзализныци» по ремонту путей

«Укрзализныця» много лет не выполняет планы по ремонтам путей, хотя ситуация с инфраструктурой уже можно назвать критической. Об этом заявил президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

«Ситуация, которая сейчас сложилась на Укрзализныце — катастрофическая, и она может привести к таким же катастрофическим последствиям. Дело в том, что планы Укрзализныци выполняются всего лишь на несколько процентов. К чему это может привести? Первое. Когда речь идет о пассажирских перевозках, то речь идет о безопасности пассажиров. По грузовым перевозкам это и эффективность перевозки этих грузов, и задержки перевозки», – пояснил он в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, ситуация, что сложилась – достаточно обидная, ведь грузовое направление Укрзализныци – самое прибыльное в Европе и намного прибыльнее, чем в других европейских странах. Однако компания совсем не вкладывает средства в обновление инфраструктуры.

«Операционная прибыль Укрзализныци от грузовых перевозок позволяет финансировать и проводить все эти инвестиции. Все дело в бесхозяйственности. Во-первых, в воровстве – порядка 8,5 миллиарда гривен, по оценке НАБУ, в Укрзализныце разворовывается. Еще 13 миллиардов уходит на покрытие убытков от пассажирских перевозок. Ну а главная проблема – это неэффективное использование средств. Инвестиции в инфраструктуру, в рельсы – это наиболее значимые и ключевые инвестиции. Потому что речь идет о безопасности перевозки пассажиров», – подчеркнул эксперт.

По его словам, ситуация с перевозками «Укрзализныци» в минувшем году значительно ухудшилась: упал показатель оборота вагонов, а объемы капитальных инвестиций стали мизерными.

«Оборачиваемость вагонов упала на 20%. То есть, грузы теперь везутся на 20% дольше, и на 20% нужно больше вагонов дополнительно. По инвестиционным планам – недовыполнение. Фактически, Укрзализныця в реконструкции и капитальный ремонт должна вложить 57 миллиардов гривен ежегодно, а она вкладывает не более миллиарда. Она ежегодно должна покупать от 50 до 100 тысяч тонн рельсов, чтобы поддерживать свою инфраструктуру. Но последние годы она покупала не более 10 тысяч тонн, а в прошедшем году – всего лишь несколько сотен тонн!», – пояснил Каленков.

По его словам, эта ситуация приведет к катастрофе, причем уже в обозримом будущем, поэтому нынешнее руководство «Укрзализныци» должно сделать все возможное, чтобы нарастить объемы капитальных инвестиций.

«Вже сейчас Укрзализныця должна заявить об инвестиционных планах на этот год – для того, чтобы покрыть тот пробел, который образовался за последние 2-3 года», – резюмировал он.

Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркивал: Укрзализныце нужно в первую очередь модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок, и лишь затем думать об обновлении подвижного состава. Иначе новые вагоны станут просто складами на колесах.