Период роста Луны – это в основном хороший период, — экстрасенс Розалия Романова

Экстрасенс и астролог Розалия Романова рассказала о том, какие возможности и опасности несёт в себе растущая Луна, и какие действия было бы разумно предпринять в связи с этим.

Рекомендации она дала в своём новом блоге на YouTube.

«Период роста Луны – это в основном хороший период. В это время можно начинать новое дело, о чём-то договариваться, вносить на самый высокий уровень какие-то предложения. Одним словом, здесь открыты пути для всего. Но при растущей Луне бывают такие дни, когда следует попридержать коней. В частности, достаточно опасным бывает первый лунный день. Интересно, что он бывает разной длины – от половины суток до одного часа, причём такое случается только с первым лунным днём, 29-м и 30-м. Главное правило первого лунного дня таково: в этот день не нужно спешить, а больше времени следует уделить раздумьям и составлению планов. Если вы последуете этой рекомендации, то всё будет хорошо. Если же пытаться в этот день проявлять активность, то это грозит конфликтами и неприятностями», — говорит Розалия Романова.

По её словам, следующий опасный лунный день – третий.

«Опасность появляется, когда мы впервые видим на небе тоненький молодой месяц. Символ этого дня – гепард, который готовится к прыжку. В этот день кто-то может вас атаковать – но вы и сами можете захотеть стать таким гепардом», — рассказывает Розалия Романова.