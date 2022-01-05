Директор зоопарка переоделся в тигра и хватал женщин за попы

В Одессе коллектив зоопарка во главе с директором в очередной раз удивили горожан клипом. На этот раз одесситов и гостей города поздравили с новым годом, а глава учреждения переоделся в тигра — символ Нового года 2022.

В клипе директор КУ «Одесский зоопарк» превратился в тигра. Он залез в вольер, полежал на колоде, а дальше, по задумке авторов, сбежал из клетки.

Убегая, он бежал по аллеям зоопарка, хватал женщин за ягодицы и мешал посетителям делать селфи.

Следует отметить, что подобные съемки в зоопарке – не новость. Здесь к каждому празднику готовят видеоклип, где принимают участие как директор, так и работники.