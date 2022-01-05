В Украину возвращаются морозы: какой будет погода на Рождество

6-го января, накануне Сочельника, в Украине начнет холодать. Температура воздуха в течение дня четверга будет колебаться в пределах от 1 мороза до 4 тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Час Пик.

В южной части, на Донетчине, в Днепре с районами будет еще теплее, +5 +12 градусов.

Мокрый снег и дождь 6-го января ожидаются в Карпатах, днем местами в центральных областях. На остальной территории Украины в четверг — без существенных осадков.

Ветер завтра будет порывистым, западных направлений.

В Киеве 6-го января ожидается небольшое снижение температуры воздуха: ночью около нуля, днем +1 +3 градуса.

В ночь на Рождество в Киеве похолодает до 2-4 градусов мороза, днем 7-го января в столице будет без осадков и около нуля.

Согласно прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, на Рождество на западе, севере и в центре Украины ночью прогнозируется от -6 до -2 градусов. Меньшие морозы ожидаются на востоке страны -3…-1 градус, только в Запорожской, Донецкой и Луганской областях будет от -1 до +2 градусов. А в южных областях и в Крыму ночная температура составит от -1 до +4 градусов.