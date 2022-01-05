Бывшая жена Джонни Деппа села за руль авто за $80 тысяч, подаренного Илоном Маском ФОТО

Актриса не ездила на авто больше года, потому что была уверена, что в нем стоят подслушивающие устройства. 35-летняя американская актриса Эмбер Херд впервые за более чем год села за руль Tesla Model S за $80 тыс, которую ей подарил миллиардер Илон Маск во время их непродолжительного романа, сообщает Daily Mail. Знаменитость заметили в Санта-Монике (Калифорния), где она была по делам.

Актриса была одета в широкие джинсы с завышенной талией, черный топ, черное пальто и платок с цветочным принтом. Она зашла в аптеку, где покупала смеси для своей восьмимесячной дочери Уны Пейдж, которую ей родила суррогатная мать.

Херд и Маск встречались в 2018 году, после того, как закончился ее бурный брак с актером Джонни Деппом. Отношения пары были поставлены под сомнение во время дела Деппа о клевете против бывшей жены д в прошлом году из-за статьи в Washington Post, в которой она называла себя жертвой домашнего насилия.

Судебные документы, полученные DailyMail.com в то время, содержали утверждения о том, что Маск подарил актрисе Tesla с подслушивающим устройством, а мать Эмбер предпочла Деппа «контролирующему» миллиардеру. Заявления были сделаны основателем некоммерческой организации Дженнифер Хауэлл, которая сказала, что она стала близкой подругой младшей сестры Херд, Уитни Энрикес, когда она была ее боссом с 2014 по 2016 год.

Она также познакомилась с покойной матерью сестер, Пейдж, которая, по словам Хауэлл, раскрыла необычные секреты об отношениях Херд с владельцем SpaceX после ее разрыва с Джонни Деппом. В заявлении под присягой, сделанном 26 июля адвокатам Деппа, Хауэлл заявила:

«Пейдж рассказала мне, когда я была в гостях у Уитни, что Илон Маск подарил Tesla или несколько Tesla (не уверена, был ли это один автомобиль или несколько), но Эмбер узнала, что в них были подслушивающие устройства».

По словам уже ныне покойной матери актрисы, по сравнению с Маском, который патологически стремился все контролировать, Депп был просто «ангелом» и «святым». Пейдж очень хотела, чтобы Эмбер и Джонни помирились.

Представители Маска в то время отказались от комментариев, но источники, близкие к миллиардеру и основателю Tesla, охарактеризовали заявление Хауэлл как «абсолютную фантазию».

Между тем, конфронтация между Деппом и Херд продолжается. В этом году актрису ждет новый суд, где Джонни будет отстаивать свою честь, а сумма иска к бывшей жене составляет $50 млн.