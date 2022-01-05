Кардиолог оценил совет для снижения давления без таблеток

Профессор кафедры геронтологии и гериатрии, врач-кардиолог Юрий Конев прокомментировал в беседе совет немецкого коллеги гулять по 15 минут каждый день для снижения кровяного давления.

Конев объяснил, что свежий воздух действительно помогает, но в городских условиях задача усложняется.

«Если просто медленным шагом идти, то никакого эффекта, тем более в городе, тем более если идти по автостраде», — рассказал врач.

По его словам, 15 минут мало. Для достижения максимального эффекта потребуется не менее часа прогулок.

Ранее глава Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена Мартин Холле рассказал, что 15-минутная прогулка каждый день на свежем воздухе может снизить кровяное давление на пять-восемь миллиметров ртутного столба без употребления медикаментов.

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