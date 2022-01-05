Цены на продукиты в Сочельник

Рождество – один из главных христианских праздников в году. Помимо культурных традиций, он несет в себе еще и гастрономические обычаи. Так, 6 января семьи собираются за столом с 12 постными блюдами, а уже на следующий день украинцы устраивают пышное застолье, празднуя Рождество. И если раньше меню на Святой Вечер считалось копеечным, то с каждым годом даже постный стол обходится все дороже.

Realist.online выяснял, насколько выросли цены на «праздничные» продукты с прошлого года, и в какую сумму обойдется празднование Рождества в этот раз.

Читайте также: Новый год – новые цены: в Украине в 2022 году подорожает почти все

Святвечер

Согласно православному календарю, 6 января заканчивается 40-дневный рождественский пост. Канун Рождества – Святой Вечер принято встречать в кругу семьи, ходить в гости в этот день не рекомендуется. Традиционно, на столе должно быть 12 постных блюд – по числу апостолов.

Классическое меню Святвечера состояло из вареных или квашеных овощей, вареников, блинов, пирогов, постного борща и голубцов, также допускались рыбные блюда. Некоторые хозяйки пытаются осовременить традиционный стол, включив в меню хумус, авокадо или пасту. Но большинство украинцев все же остаются приверженцами аутентичных блюд.

Читайте также: Без лишних усилий: готовим просто 12 традиционных блюд на Сочельник

Предлагаем вариант классического постного меню на Святой Вечер с расчетом стоимости продуктов:

Кутья

Готовый набор — от 40 до 100 грн (в зависимости от состава) за 400 г;

Пшеница — 15 грн за 500 г;

Изюм — 15 грн за 125 г;

Мак — 20 грн за 100 г;

Орехи — 25 грн за 100 г;

Сахар – 25 грн за 1 кг (хватит на кутью, вареники и блины).

Яблоки, запеченные с медом и орехами

Яблоки — 12 грн за 1 кг;

Орехи — 25 грн за 100 г;

Мед — 70 грн за 350 г.

Вареники с капустой

Мука — 42 грн за 2 кг (хватит на два вида вареников и два вида блинов);

Капуста – 10 грн за 1 кг.

Вареники с вишней

Замороженная вишня – 45 грн за 300 г.

Блины с грибами

Шампиньоны — 30 грн за 500 г;

Яйца – 12 грн за 3 шт.

Запеченный картофель — 13 грн за 1 кг.

Винегрет

Картофель – 3,9 грн за 300 г;

Свекла – 8 грн за 500 г;

Морковь – 3,3 грн за 300 г;

Горошек консервированный – 24 грн за 400 г;

Огурцы маринованные — 32 грн за 500 г;

Лук – 1,4 грн за 100 г.

Квашеная капуста – 40 грн за 900 г.

Жареная рыба (карп) — 190 грн за 2 кг.

Постные голубцы

Рис — 17 грн за 500 г;

Капуста – 14 грн за 1 кг;

Грибы – 30 грн за 500 г;

Томат – 13 грн за 140 г;

Сельдь — 40 грн за 240 г.

Драники

Картофель – 13 грн за 1 кг;

Яйца – 8 грн за 2 шт;

Масло подсолнечное — 59,30 за 850 мл.

Бюджет: 855,9 грн.

Если у вас есть огород, на котором вы выращиваете фрукты и овощи, и при этом не ленитесь самостоятельно квасить капусту и мариновать огурцы, постный стол обойдется вам дешевле – в 673 грн.

Читайте также: Тарифы, налоги и зарплаты: с Нового года изменятся главные позиции социальной экономики

Для сравнения, по подсчетам Экономического дискуссионного клуба, в прошлом году «индекс кутьи» составлял 100 грн за 1,5 кг готового блюда. В 2022 году стоимость главного символа Святвечера практически не изменилась.

Ощутимо выросло в цене подсолнечное масло – с 47 до почти 60 грн за 850 мл. Также с начала 2021 года почти на 10 грн подорожали яйца и сельдь. Прибавив к этому незначительный рост цен на овощи, получаем плюс 50 грн к стоимости постного стола в 2022 году.

Рождество

Рождественский ужин не ограничен постом или строгими традициями, поэтому чаще всего мало чем отличается от новогоднего. Как правило, 7 января подают одно или два горячих блюда, салаты, холодные закуски и десерт.

Читайте также: Старый «оливье» на новый лад: необычные рецепты классических новогодних блюд

Учитывая значимость праздника и любовь украинцев к мясным блюдам, стоимость такого меню ощутимо выше постного. К тому же, Рождество может отмечаться в более широком кругу родственников и друзей, что автоматически увеличивает расходы на продукты.

Пример рождественского меню с расчетом цен:

Запеченный гусь – 570 грн за 3 кг.

Картофельное пюре

Картофель – 13 грн за 1 кг;

Сливочное масло – 43 грн за 200 г.

Мясная нарезка — 130 грн за 500 г.

Сырная нарезка – 135 грн за 400 г.

Фаршированная рыба (щука) – 125 грн за 1,5 кг.

Салат «Мимоза»

Сардина в масле — 45 грн за 345 г;

Сыр плавленый – 42 грн за 210 г;

Яйца – 12 грн за 3 шт;

Картофель – 2,6 грн за 200 г;

Морковь – 2,2 грн за 200 г;

Майонез – 38 грн за 300 гр.

Маринованные грибы – 40 грн за 350 г.

Блины с творогом

Творог — 30 грн за 200 г;

Яйца – 12 грн за 3 шт.

Бюджет: 1239, 8 грн.

Для того чтобы ощутимо сэкономить на рождественских блюдах, украинцам потребуется не только свой огород, но и небольшой скотный двор. Согласно данным Государственной службы статистики, за год мясо и птица подорожали на 12%, рыба выросла в цене на 8%, твердый сыр и творог — на 5-7%. Таким образом, праздничный стол в 2022 году обойдется примерно на 100 грн дороже, чем в предыдущем.

Читайте также: Чтобы не испортить праздники: три главных правила хмельного застолья

Сезонное подорожание продуктов – привычное явление для Украины, впрочем, как и ежегодное повышение цен на основные группы товаров. Несмотря на значительный рост стоимости подсолнечного масла, мяса и яиц, итоговая прибавка к цене праздничного ужина в 2022 году не стала критической.