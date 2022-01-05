Цены на продукиты в Сочельник

Рождество – один из главных христианских праздников в году. Помимо культурных традиций, он несет в себе еще и гастрономические обычаи. Так, 6 января семьи собираются за столом с 12 постными блюдами, а уже на следующий день украинцы устраивают пышное застолье, празднуя Рождество. И если раньше меню на Святой Вечер считалось копеечным, то с каждым годом даже постный стол обходится все дороже.
Realist.online выяснял, насколько выросли цены на «праздничные» продукты с прошлого года, и в какую сумму обойдется празднование Рождества в этот раз.
Читайте также: Новый год – новые цены: в Украине в 2022 году подорожает почти все
Святвечер
Согласно православному календарю, 6 января заканчивается 40-дневный рождественский пост. Канун Рождества – Святой Вечер принято встречать в кругу семьи, ходить в гости в этот день не рекомендуется. Традиционно, на столе должно быть 12 постных блюд – по числу апостолов.
Классическое меню Святвечера состояло из вареных или квашеных овощей, вареников, блинов, пирогов, постного борща и голубцов, также допускались рыбные блюда. Некоторые хозяйки пытаются осовременить традиционный стол, включив в меню хумус, авокадо или пасту. Но большинство украинцев все же остаются приверженцами аутентичных блюд.
Читайте также: Без лишних усилий: готовим просто 12 традиционных блюд на Сочельник
Предлагаем вариант классического постного меню на Святой Вечер с расчетом стоимости продуктов:
Кутья
Готовый набор — от 40 до 100 грн (в зависимости от состава) за 400 г;
Пшеница — 15 грн за 500 г;
Изюм — 15 грн за 125 г;
Мак — 20 грн за 100 г;
Орехи — 25 грн за 100 г;
Сахар – 25 грн за 1 кг (хватит на кутью, вареники и блины).
Яблоки, запеченные с медом и орехами
Яблоки — 12 грн за 1 кг;
Орехи — 25 грн за 100 г;
Мед — 70 грн за 350 г.
Вареники с капустой
Мука — 42 грн за 2 кг (хватит на два вида вареников и два вида блинов);
Капуста – 10 грн за 1 кг.
Вареники с вишней
Замороженная вишня – 45 грн за 300 г.
Блины с грибами
Шампиньоны — 30 грн за 500 г;
Яйца – 12 грн за 3 шт.
Запеченный картофель — 13 грн за 1 кг.
Винегрет
Картофель – 3,9 грн за 300 г;
Свекла – 8 грн за 500 г;
Морковь – 3,3 грн за 300 г;
Горошек консервированный – 24 грн за 400 г;
Огурцы маринованные — 32 грн за 500 г;
Лук – 1,4 грн за 100 г.
Квашеная капуста – 40 грн за 900 г.
Жареная рыба (карп) — 190 грн за 2 кг.
Постные голубцы
Рис — 17 грн за 500 г;
Капуста – 14 грн за 1 кг;
Грибы – 30 грн за 500 г;
Томат – 13 грн за 140 г;
Сельдь — 40 грн за 240 г.
Драники
Картофель – 13 грн за 1 кг;
Яйца – 8 грн за 2 шт;
Масло подсолнечное — 59,30 за 850 мл.
Бюджет: 855,9 грн.
Если у вас есть огород, на котором вы выращиваете фрукты и овощи, и при этом не ленитесь самостоятельно квасить капусту и мариновать огурцы, постный стол обойдется вам дешевле – в 673 грн.
Читайте также: Тарифы, налоги и зарплаты: с Нового года изменятся главные позиции социальной экономики
Для сравнения, по подсчетам Экономического дискуссионного клуба, в прошлом году «индекс кутьи» составлял 100 грн за 1,5 кг готового блюда. В 2022 году стоимость главного символа Святвечера практически не изменилась.
Ощутимо выросло в цене подсолнечное масло – с 47 до почти 60 грн за 850 мл. Также с начала 2021 года почти на 10 грн подорожали яйца и сельдь. Прибавив к этому незначительный рост цен на овощи, получаем плюс 50 грн к стоимости постного стола в 2022 году.
Рождество
Рождественский ужин не ограничен постом или строгими традициями, поэтому чаще всего мало чем отличается от новогоднего. Как правило, 7 января подают одно или два горячих блюда, салаты, холодные закуски и десерт.
Читайте также: Старый «оливье» на новый лад: необычные рецепты классических новогодних блюд
Учитывая значимость праздника и любовь украинцев к мясным блюдам, стоимость такого меню ощутимо выше постного. К тому же, Рождество может отмечаться в более широком кругу родственников и друзей, что автоматически увеличивает расходы на продукты.
Пример рождественского меню с расчетом цен:
Запеченный гусь – 570 грн за 3 кг.
Картофельное пюре
Картофель – 13 грн за 1 кг;
Сливочное масло – 43 грн за 200 г.
Мясная нарезка — 130 грн за 500 г.
Сырная нарезка – 135 грн за 400 г.
Фаршированная рыба (щука) – 125 грн за 1,5 кг.
Салат «Мимоза»
Сардина в масле — 45 грн за 345 г;
Сыр плавленый – 42 грн за 210 г;
Яйца – 12 грн за 3 шт;
Картофель – 2,6 грн за 200 г;
Морковь – 2,2 грн за 200 г;
Майонез – 38 грн за 300 гр.
Маринованные грибы – 40 грн за 350 г.
Блины с творогом
Творог — 30 грн за 200 г;
Яйца – 12 грн за 3 шт.
Бюджет: 1239, 8 грн.
Для того чтобы ощутимо сэкономить на рождественских блюдах, украинцам потребуется не только свой огород, но и небольшой скотный двор. Согласно данным Государственной службы статистики, за год мясо и птица подорожали на 12%, рыба выросла в цене на 8%, твердый сыр и творог — на 5-7%. Таким образом, праздничный стол в 2022 году обойдется примерно на 100 грн дороже, чем в предыдущем.
Читайте также: Чтобы не испортить праздники: три главных правила хмельного застолья
Сезонное подорожание продуктов – привычное явление для Украины, впрочем, как и ежегодное повышение цен на основные группы товаров. Несмотря на значительный рост стоимости подсолнечного масла, мяса и яиц, итоговая прибавка к цене праздничного ужина в 2022 году не стала критической.