У каких мужчин по знаку Зодиака золотые руки — гороскоп

Астрологи рассказали о самых умных мужчинах по гороскопу и назвали три мужских знака Зодиака, у представителей которых «золотые руки».

О самых мастеровых мужчинах рассказала астролог Людмила Булгакова, пишет «ТСН».

1 место — Телец

Представители знака способны починить буквально все. Кроме этого, благодаря их запасливости и склонности к порядку, у этих мужчин всегда найдется для этого все, что может понадобиться — схемы, запчасти, инструменты. Телец очень нуждается в похвале и признании своих заслуг — в этом случае он готов на любые подвиги.

2 место — Рак

Мужчины-Раки хозяйственны, они ценят свой дом и порядок. Однако они отличаются ленью и поэтому чинят что-либо только в самом крайнем случае. Вместо этого они предпочитают не допускать поломок, внимательно следят за всем хозяйством, чтобы все было целым и исправным. У них все находится в идеальном состоянии.

3 место — Дева

Мужчины, рожденные под знаком Девы — изысканные, аккуратные и утонченные, их трудно представить с молотком и с перепачканными руками. Однако это впечатление обманчиво — они способны справится даже со сложным ремонтом, например, холодильника. Однако делают это только в безвыходной ситуации, предпочитая все же предоставлять такие дела мастерам.

Как писал «Апостроф», ранее астрологи назвали пять самых лживых знаков Зодиака среди мужчин.