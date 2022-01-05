Первый электрический седан Volkswagen заметили при попытке скрыть свою идентичность

Volkswagen тестирует свой первый седан, использующий только электрическую платформу MEB. На этот раз автомобиль под внутренним кодовым названием Aero B, прошел зимние испытания в северной Швеции.

Источник: avtodream.org

Седан, ранее замеченный в более теплых странах, снова одет в хитрый камуфляж в стиле Passat, из-за которого сложно сказать, что произойдет с машиной с точки зрения дизайна. Тем не менее, автопроизводитель ранее делал несколько хороших намеков относительно того, как будет выглядеть этот автомобиль на концепциях ID.Vizzion и ID.Space Vizzion.





VW до сих пор выпускал автомобили, которые в значительной степени напоминали продемонстрированные ими концепции, хотя и с некоторыми уступками практичности.

Новинка основана на платформе MEB, как и ID.4. Батареи под полом должны питать либо один двигатель сзади, либо один сзади и один спереди. Слухи предполагают, что он получит аккумуляторную батарею на 84 кВтч и что он будет рассчитан на пробег до 700 км в цикле испытаний WLTP.

При выпуске концептов VW пообещал, что новый седан будет «авангардным седаном премиум-класса». Поклонники универсалов тоже должны обрадоваться, потому что VW уже пообещал добавить в модельный ряд кузов Shooting Brake.

К сожалению, название седана остается загадкой. Хотя некоторые предположили, что VW продолжит использовать ID. номенклатура и назовите это ID.6, это имя уже было принято на большом внедорожнике в Китае. Другой возможный вариант — ID.Aero.

Ожидается, что седан дебютирует в начале следующего года, а продажи в Северной Америке последуют.