Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин

Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.

Необходимость подобной публикации авторы связывают с тем, что за последнее время появился целый ряд противоречивых заключений по поводу применения аспирина при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В одних рекомендуется использовать аспирин людям в возрасте от 40 до 70 лет, которые подвержены более высокому риску первого инфаркта или инсульта, в других говорится о том, что те, кому более 70 лет, также могут использовать препарат.

За последний год в США опубликованы результаты трех крупномасштабных исследований применения аспирина для первичной профилактики, одно из которых показало конкретный положительный эффект лекарства, а два других не выявили однозначного результата. В результате врачи не понимают, следует ли назначать аспирин для первичной профилактики сердечных приступов и инсультов, и если да, то кому.

В новой статье американские ученые настаивают на том, что аспирин эффективен при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, однако в целях первичной профилактики его надо применять осмотрительно. Для достижения максимальной пользы медицинские работники должны в каждом конкретном случае принимать индивидуальные клинические решения.

Среди авторов статьи — Чарльз Хеннекенс (Charles Hennekens) из Медицинского колледжа Шмидта Флоридского Атлантического университета, авторитетнейший ученый в данной области, который с 1995 по 2005 год был третьим в рейтинге самых цитируемых исследователей мира в области медицины; Дэвид ДеМетс (David DeMets), профессор Университета штата Висконсин, и Марк Пфеффер (Marc Pfeffer), доктор медицинских наук, профессор медицины из Гарвардской медицинской школы.

«При остром сердечном приступе все пациенты должны получать 325 миллиграммов обычного аспирина незамедлительно и ежедневно после этого события — для снижения риска внезапной смерти, — приводятся в пресс-релизе Флоридского Атлантического университета слова Чарльза Хеннекенса. — Кроме того, после инфарктов и инсультов аспирин следует назначать длительно, если нет особых противопоказаний. Однако при первичной профилактике баланс абсолютных преимуществ аспирина ниже, чем при вторичной профилактике».

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