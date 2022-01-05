Редкий суперкар Lamborghini Countach выставили на продажу — фото

На аукцион выставили редчайший Lamborghini Countach фиолетового цвета, которая принадлежала девушке королевских кровей.

Как пишет «ТопЖир», авто продает британский дилер ретро-экзотики MM Garage.

Дилеры уточняют, что фиолетовая окраска кузова Viola Salchi была только у двух Lamborghini Countach, а всего таких автомобилей было выпущено всего 150 штук.

Данная модель была презентован в 1970-х годах в качестве подарка саудовской принцессе Далаль Бинт Сауд аль-Сауд, а позже автомобиль был перепродан в Америку. Там его перекрасили в черный цвет.

Позже у авто появился новый владелец, который вернул ему оригинальный цвет.

Последний раз суперкар видели на публике в рамках мероприятия Пеббл-Бич 2021 года.

У данного экземпляра пробег 54 740 километров. Под капотом находится 3,9 литровый силовой агрегат мощностью 375 лошадиных сил. Продавец хочет получить за уникальный автомобиль 800 000—900 000 евро.

Напомним, что компания Tesla за минувший год продала почти миллион электрокаров.